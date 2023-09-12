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Алтайские спортсмены завоевали медали первенства мира по гиревому спорту

ГОРНЯК2201 mins

В турнире участвовали 600 спортсменов из 26 стран.

Источник фото: unsplash.com

Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту завершились в Узбекистане. В составе сборной России успешно себя проявили спортсмены из Алтайского края.

Победу в упражнении «длинный цикл, гири 32 кг» весовой категории до 78 кг одержал Тимур Бархатов из Первомайского района. В категории «старшие юноши» его почин поддержал Михаил Токарев из Алтайского района, ставший лучшим в длинном цикле в весе до 58 кг.

Серебряную медаль в категории «профессионалы» завоевал уроженец Первомайского района, мастер-международник Дмитрий Шевелев, сообщает «Алтайский спорт» .

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