Алтайские спортсмены завоевали медали первенства мира по гиревому спорту

В турнире участвовали 600 спортсменов из 26 стран.

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Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту завершились в Узбекистане. В составе сборной России успешно себя проявили спортсмены из Алтайского края.

Победу в упражнении «длинный цикл, гири 32 кг» весовой категории до 78 кг одержал Тимур Бархатов из Первомайского района. В категории «старшие юноши» его почин поддержал Михаил Токарев из Алтайского района, ставший лучшим в длинном цикле в весе до 58 кг.

Серебряную медаль в категории «профессионалы» завоевал уроженец Первомайского района, мастер-международник Дмитрий Шевелев, сообщает «Алтайский спорт» .