08.10.2023

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Алтайские волейболисты выиграли первый матч Высшей лиги «А»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Матч состоялся накануне в Челябинске.

Источник фото: пресс-служба команды «Университет»

Алтайская волейбольная команда «Университет» обыграла команду «Динамо» из Челябинска, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

Матч стал открытием сезона Высшей лиги «А», где участвует команда наших земляков.

В начале встречи челябинцы имели преимущество перед «Университетом» в 6 очков, но после тайм-аута барнаульцы смогли стабилизировать игру, сравнять счёт и получить преимущество.

По итогу трёх сетов «Университет» выиграл матч со счётом 3:0.

Повторная встреча команд состоится 7 октября 2023 года.

Взято отсюда

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