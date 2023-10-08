Алтайские волейболисты выиграли первый матч Высшей лиги «А»
Матч состоялся накануне в Челябинске.
Источник фото: пресс-служба команды «Университет»
Алтайская волейбольная команда «Университет» обыграла команду «Динамо» из Челябинска, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».
Матч стал открытием сезона Высшей лиги «А», где участвует команда наших земляков.
В начале встречи челябинцы имели преимущество перед «Университетом» в 6 очков, но после тайм-аута барнаульцы смогли стабилизировать игру, сравнять счёт и получить преимущество.
По итогу трёх сетов «Университет» выиграл матч со счётом 3:0.
Повторная встреча команд состоится 7 октября 2023 года.
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