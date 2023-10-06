Алтайский КРТПЦ занял первое место в конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года»

Предприятие одержало победу в номинации «За формирование здорового образа жизни».

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Здоровый работник – эффективный работник. Такой философии придерживается Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр. В этом году филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети стал одним из лучших социально ответственных работодателей региона в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

«Мы гордимся на предприятии своими работниками. Они у нас молодые, спортивные, инициативные. И мы им предоставляем такую возможность, чтобы поддерживать все это в себе. У нас есть такие люди, которых мы вырастили с нуля. То есть человек вообще никогда не занимался спортом. А сейчас он постоянно занимается волейболом. Ему это очень нравится, и он почти имеет спортивный разряд», — рассказала председатель профсоюзного комитета Алтайского КРТПЦ София Середа.

В каждом подразделении предприятия есть спортивные залы, в которых сотрудники могут тренироваться в обеденное время либо после работы. Раз в месяц проходят дни здоровья. А вишенкой на торте становится спартакиада среди всех подразделений по 8 видам спорта: волейболу, настольному теннису, шахматам и другим дисциплинам. Лучшие спортсмены поощряются денежными сертификатами. Но в таких соревнования в первую очередь ценны нематериальные награды.

«Любая корпоративная жизнь не сводится только к работе, к выполнению своих основных должностных обязанностей. Это повод переключиться, освежиться. Даже порой в моменты таких состязаний, каких-то прогулок может посетить какая-то мысль, которая в повседневной рабочей обстановке не посетила бы. Ну и плюс, конечно же, это оздоровление, бодрость духа», — отметил руководитель отдела информационных технологий Алтайского КРТПЦ Евгений Богданов.

Для профилактики заболеваний и оказания медпомощи сотрудникам работает медицинский пункт. Здесь работники могут проверить свое здоровье, а также пройти лечебные процедуры на современном оборудовании. Кроме того, в медпункте можно записаться на консультацию к любому специалисту и медицинское обследование по полису добровольного медицинского страхования.

Радиотелевизионный центр входит в реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей Алтайского края с 2016 года. В течение четырех лет филиал занимает лидирующие позиции в регионе. В этом году коллектив пробует покорить новые вершины. Предприятие представляет Алтайский край во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности в номинации «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей». Учитывая, что в организации многодетным уделяют особое внимание, есть все основания полагать, что и на федеральном уровне работодатель получит достойную оценку.

«Для нас это стимул идти вперед. Потому что эту номинацию мы выиграли, нам нужно выиграть следующую номинацию и следующую, и следующую. Чтобы мы были во всем социально ответственными работодателями», — поделилась председатель профсоюзного комитета Алтайского КРТПЦ София Середа.

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