Алтайский школьник завоевал серебряную медаль на 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе
Руководил российской сборной профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.
Источник фото: Церемония закрытия 55-ой Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
Старшеклассник Алексей Михеев, обучающийся в школе №2 Алтайского района, представил Россию на соревнованиях в Швейцарии.
До этого он уже успел одержать победу на всероссийской олимпиаде по химии, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виктор Томенко .
В этот раз отечественная команда вошла в тройку лучших. Всего российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали.
По словам организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира, пишут РИА Новости .