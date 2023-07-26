Алтайский школьник завоевал серебряную медаль на 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе

Руководил российской сборной профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.

Источник фото: Церемония закрытия 55-ой Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео

Старшеклассник Алексей Михеев, обучающийся в школе №2 Алтайского района, представил Россию на соревнованиях в Швейцарии.

До этого он уже успел одержать победу на всероссийской олимпиаде по химии, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виктор Томенко .

В этот раз отечественная команда вошла в тройку лучших. Всего российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали.

По словам организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира, пишут РИА Новости .