ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Первый круг Юношеской футбольной лиги в Сибири завершился
Спорт
Александр Катасонов из Бийска выиграл первенство России среди юношей 13−14 лет
Спорт
«Золото» Всероссийских соревнований «Байкал» забрали боксеры ИРНИТУ
Спорт
В Барнауле продлили на несколько недель перекрытие улицы Витебской
Спорт
Международная факельная эстафета «Бег гармонии» проходит по территории Алтайского края
Спорт
Алтайский школьник завоевал серебряную медаль на 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай199 News
Новости Горняк63 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт86 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Алтайский школьник завоевал серебряную медаль на 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе

редактор01 mins

Руководил российской сборной профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.

Источник фото: Церемония закрытия 55-ой Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео

Старшеклассник Алексей Михеев, обучающийся в школе №2 Алтайского района, представил Россию на соревнованиях в Швейцарии.

До этого он уже успел одержать победу на всероссийской олимпиаде по химии, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виктор Томенко .

В этот раз отечественная команда вошла в тройку лучших. Всего российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали.

По словам организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира, пишут РИА Новости .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News