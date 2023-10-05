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Алтайский спортсмен стал серебряным призером международного Гран-при по самбо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся третий этап международного турнира по самбо Гран-при «Кубок президента Республики Татарстан» (первые два прошли ранее в Краснодаре и Уфе). Это завершающий этап серии перед финалом в городе Верхняя Пышма. Как и в предыдущих этапах, на финал отбираются по два человека в каждой дисциплине (спортивное самбо среди мужчин и женщин и боевое самбо среди мужчин), занявшие первое и второе места в своей весовой категории.

В столице Татарстана борьбу за медали вели представители Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и России. Как сообщил  «Алтайский спорт» , в составе сборной страны выступал мастер спорта международного класса из Барнаула, один из самых титулованных самбистов края Владимир Жданов (71 килограмм, спортивное самбо).

В первом своем поединке он боролся с чемпионом Европы белорусом Владиславом Саяпиным и одержал досрочную победу болевым приемом. В схватке за выход в финал Владимир Жданов со счетом 5:2 одолел Малика Гаджимурадова , представителя Краснодарского края, серебряного призера Кубка мира – 2023 в Сербии. А в «золотом» поединке представитель Чувашии Никита Александров не позволил алтайскому спортсмену стать лучшим. Завоеванное серебро дает Владимиру Жданову право участвовать в суперфинале Гран-при, который пройдет в декабре 2023 года .

Фото: «Алтайский спорт»

Взято отсюда

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