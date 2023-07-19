Матч может состояться 2 августа

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Алтайские любители футбола увидят барнаульское дерби. Об этом стало известно после жеребьевки первого раунда розыгрыша Кубка России, сообщает “Алтайский спорт”.

По ее итогам в 1/256-й финала турнира встретятся барнаульские “Темп” и “Динамо”. Скорее всего, матч состоится 2 августа.

По регламенту игра должна пройти на поле темповцев, которые выступают в любительском чемпионате. Однако кроме стадиона “Динамо” в Барнауле больше нет арены, которая может принять игру Кубка России.

В прошлом году “Темп” и “Динамо” также встречались на первой стадии Кубка страны. Тогда матч состоялся на стадионе “Динамо” и завершился неожиданной победой “Темпа” со счетом 2:1.

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