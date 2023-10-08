Андрей Бобров: «Мы показали хорошую командную игру»
В Челябинске 6 октября прошёл первый матч чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» между местным «Динамо» и барнаульским «Университетом». Победу в трёх партиях одержали студенты – 3:0.
Игроки команд Андрей Бобров и Богдан Гливенко подвели итоги первой встречи.
Андрей БОБРОВ, доигровщик ВК «Университет» (Барнаул):
– Как ваша команда настраивалась на игру?
– К любому матчу мы стараемся подойти максимально готовыми. У нас собрался хороший коллектив, все готовы побеждать и максимально заряжены на победу. Поэтому мы настраивалась, как и на других соперников. Предыдущий матч на Кубке показал, что команда из Челябинска хорошая, цепкая, пять партий с ними играли – было непросто. Сегодня собрались, первую партию нервно начали, но справились и потом уже показали свою игру в следующих двух партиях.
– Спорный момент в первой партии дал эмоциональный толчок команде?
– Меня такие спорные моменты заряжают и заводят. Мне кажется команда тоже завелась и собралась с силами.
– Что особенно получилось в игре у «Университета» сегодня на площадке?
– Блок. Мне кажется, что в этом элементе мы очень хорошо отыграли. Стоит отметить и игру на высоких мячах. В целом мы показали хорошую командную игру. Именно эти элементы дали нам преимущество.
Богдан ГЛИВЕНКО, диагональный ВК «Динамо» (Челябинск):
– Команда начала игру очень мощно и уверенно, первая партия была в равной борьбе. Что после пошло не так?
– Где-то мы завалили приём и чуть не хватило везения. Вроде были сильнее и чувствовали, что можем добить. Даже не знаю, может, сказалась излишняя самоуверенность и нехватка опыта. Где- то не дожали, не повезло и нам этого не хватило.
– Какой настрой у команды на следующую игру?
– Завтра нам нужно реабилитироваться и взять три очка. Нужна победа. Мы и сегодня выходили на победу, но, к сожалению, не получилось.
– Какие элементы игры сегодня по большей части не получились у команды?
– Я думаю, мы провалили подачу, приём. Это были основные элементы сегодня.
Пресс-служба ВК «Динамо» (Челябинск)
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