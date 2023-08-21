Анна Беломытцева продолжает забивать за московский «Локомотив»

Воспитанница алтайского футбола, защитник женского клуба «Локомотив» (Москва) Анна Беломытцева помогла своей команде одержать разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов».

Игра проходила в Самаре 20 августа. Встреча завершилась со счётом 7:0, Анна забила третий гол.

После 17-го тура Суперлиги московский «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице (40 очков), уступая ЦСКА (48 очков) и «Зениту» из Санкт-Петербурга (47 очков).

Отметим, что в предыдущем туре «Локомотив» встречался с питерским «Зенитом». Перед стартовым свистком Анна Беломытцева получила памятную футболку – она защищала цвета «Локомотива» более чем в ста матчах.

В этом сезоне Анна забила уже семь мячей – четыре в Суперлиге и три в Кубке России.

ТАБЛО

Женская Суперлига-2023. 17-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 0:7 (0:3)

Голы: Козюпа, 5' (0:1). Морина, 7' (0:2). Беломытцева, 36' (0:3). Юкляева, 53' (0:4). Шеина, 59' (0:5). Шеина, 71' (0:6). Соловьёва, 76' (0:7).

«Крылья Советов»: Становова (Свидунович, 46'), Анисимова, Дурнова, Осмоловская, Гефко, Иванова, Казиева (Гусарова, 57'), Присяжнюк, Рябова, Степашева, Фролова.

«Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Гасанова, Морозова (Шувалова, 46'), Козлова, Козюпа (Асмыкович, 66'), Шеина, Лаисса (Хорошева, 39'), Юкляева (Мишурина, 62'), Морина (Соловьёва, 46').

Предупреждения: Гусарова, 83'. Хорошева, 86'.

Судья: Найля Хасанова

20 августа 2023 года. Самара, стадион «Металлург».

Фото: ЖФК «Локомотив»