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Анна Беломытцева продолжает забивать за московский «Локомотив»

редактор01 mins

Воспитанница алтайского футбола, защитник женского клуба «Локомотив» (Москва) Анна Беломытцева помогла своей команде одержать разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов».

Игра проходила в Самаре 20 августа. Встреча завершилась со счётом 7:0, Анна забила третий гол.

После 17-го тура Суперлиги московский «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице (40 очков), уступая ЦСКА (48 очков) и «Зениту» из Санкт-Петербурга (47 очков).

Отметим, что в предыдущем туре «Локомотив» встречался с питерским «Зенитом». Перед стартовым свистком Анна Беломытцева получила памятную футболку – она защищала цвета «Локомотива» более чем в ста матчах.

В этом сезоне Анна забила уже семь мячей – четыре в Суперлиге и три в Кубке России.

ТАБЛО

Женская Суперлига-2023. 17-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 0:7 (0:3)

Голы: Козюпа, 5' (0:1). Морина, 7' (0:2). Беломытцева, 36' (0:3). Юкляева, 53' (0:4). Шеина, 59' (0:5). Шеина, 71' (0:6). Соловьёва, 76' (0:7).

«Крылья Советов»: Становова (Свидунович, 46'), Анисимова, Дурнова, Осмоловская, Гефко, Иванова, Казиева (Гусарова, 57'), Присяжнюк, Рябова, Степашева, Фролова.

«Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Гасанова, Морозова (Шувалова, 46'), Козлова, Козюпа (Асмыкович, 66'), Шеина, Лаисса (Хорошева, 39'), Юкляева (Мишурина, 62'), Морина (Соловьёва, 46').

Предупреждения: Гусарова, 83'. Хорошева, 86'.

Судья: Найля Хасанова

20 августа 2023 года. Самара, стадион «Металлург».

Фото: ЖФК «Локомотив»

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