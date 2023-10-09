09.10.2023

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Анонс начала соревнований с участием алтайских спортсменов с 9 по 15 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Краевые соревнования XLIII Спартакиады спортивных школ:

– 11-15 октября – волейбол среди девушек до 17 лет (финал), г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/1;

– 13-15 октября – настольный теннис среди юношей и девушек до 13 лет, с. Бочкари, ул. Луговая, 3б, СК «Спортлайф»;

– 14-15 октября – тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, юниоры 15-17 лет, г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 113а.

11-15 октября – Первенство Алтайского края по волейболу среди юношей до 17 лет, г. Новоалтайск, СШ Олимпийского резерва, ул. Партизанская, 31.

12-15 октября – Первенство Алтайского края баскетбол, СК «Обь», г. Барнаул, ул. Папанинцев, 96.

13-16 октября – Первенство Алтайского края по рукопашному бою, г. Бийск.

14-15 октября – Чемпионат и первенство края по спортивному ориентированию (Trail-O) на длинных дистанциях, г. Барнаул.

14-15 октября – Краевые соревнования по греко-римской борьбе памяти героя России В.В. Токарева, г. Новоалтайск.

14-15 октября – Чемпионат России по волейболу среди мужчин сезона 2023/2024, Высшая лига «А», «Университет» – «Магнитка» (Магнитогорск), г. Барнаул, СК «Победа», ул. Антона Петрова, 146г.

15 октября – Всероссийские соревнования по футболу среди мужчин второго дивизиона футбольной национальной лиги сезона 2023-2024 (ФНЛ-2), Группа 4, «Дивизион Б», “Динамо Барнаул” – “Рубин 2” (Казань), г. Барнаул, стадион «Динамо», ул. Никитина, 55.

Болеем за наших!

Взято отсюда

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