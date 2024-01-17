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Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

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Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

Автогонки на льду прошли на территории гребного канала в Барнауле

На гребном канале состоялись чемпионат Барнаула и чемпионат Алтайской федерации автоспорта по автомногоборью. В гонках по льду приняли участие около полусотни пилотов, соревнования дали старт серии турниров, которые пройдут в этом же месте в ближайшее время.

Первая гонка здесь состоялась в прошлом сезоне. Все участники и гости отметили канал как идеальное место для проведения подобного рода мероприятий.

– У нас чемпионат Барнаула, но при этом здесь принимают участие пилоты из Горно-Алтайска, Кемерова, Новосибирска. Там просто нет таких объектов, нет трасс, поэтому все приезжают к нам, – говорит председатель АФАС Евгения Комлик.

Чемпионат представлял собой гонку по ледовой трассе, изобилующей поворотами, виражами и скоростными участниками. Претендентов на победу разделили на три класса в зависимости от типа их автомобилей – переднеприводные, заднеприводные и внедорожники. Лучшие на следующий день соревновались в финалах. Здесь уже шло очное соперничество – пилоты одновременно проходили дистанцию каждый по своей трассе, потом менялись ими. По сумме результатов победитель шел дальше, проигравший получал еще один шанс, и только в случае второго поражения выбывал из борьбы.

Соревнования собрали почти 50 пилотов. Участвовать мог любой желающий при наличии водительского удостоверения и исправного автомобиля.

По итогам чемпионата Барнаула в классе переднеприводных автомобилей лучшим был Кирилл Коновалов на «Оке». В заднеприводном классе быстрее всех тоже был отечественный автопром – ВАЗ-2102 и его пилот Антон Шипунов. В полном приводе победил Константин Симон на Subaru Impreza.

20 января на гребном канале пройдет первый официальный чемпионат Барнаула по ледовому дрифту, а 27 и 28 января здесь состоится сразу два мероприятия – чемпионат Алтайского края и Кубок Барнаула по автомногоборью.

Взято отсюда

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