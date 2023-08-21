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Автомобили Lada Vesta и Largus получат панорамную крышу

редактор01 mins

«АвтоВАЗ» оснастит Lada Vesta и Largus панорамными крышами

Российский концерн ТВЭЛ выпустит панорамную крышу для оснащения автомобилей Lada Vesta. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель компании «Точмаш-Авто» (входит в концерн ТВЭЛ) на выставке MIMS Автомеханика.

«Мы выиграли тендер на поставку различных автокомпонентов на конвейер «АвтоВАЗа». В ближайшее время начнем отгрузку подрулевых переключателей, кнопок открывания багажника, различных датчиков, а также панорамных крыш для автомобилей Lada, включая Vesta и Largus», – пояснил собеседник.

По словам представителя компании, после ухода иностранных производителей автозапчастей с российского рынка, заводы «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «ГАЗ» начали активно искать отечественных поставщиков. О том, когда панорамные крыши начнут устанавливаться на автомобили Lada собеседник не уточнил.

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Газете.Ru», сколько будет стоить Lada Largus после перезапуска производства.

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