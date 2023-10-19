20.10.2023

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Барнаульская боксерша Анастасия Грибанова стала победительницей на Всероссийских соревнованиях в Москве

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О том, где обучают будущих чемпионов и что нужно, чтобы ими стать, узнала «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

«Мастерство боксера определяется работой ума, а не рук» – это главное правило боксеров в школе «боевые перчатки». Сейчас его придерживаются около 240-ка воспитанников спортклуба. Он организован в 1975 году, мастером спорта СССР Валерием Малютиным. На всех подопечных приходится 6 квалифицированных тренеров. У них первые и высшие категории. Этот критерий зависит от результата их учеников.

«Через нашу школу ну, наверное, прошли абсолютное большинство ребят, мужчин уже, на сегодняшний день, которые живут в городе Барнауле, и вообще по краю. Это одна из старейших школ «Боевые перчатки». Через два года ей будет 50 лет. Планируем отметить каким-нибудь крупным краевым турниром», — рассказал старший тренер «СШОР №3» по боксу Игорь Доценко.

За все время работы школы на ее базе подготовили более 30 мастеров спорта по боксу. Звание КМС получили около 100 человек. Список пополняется и сегодня. Так, Анастасии Грибановой всего 16 лет, но она уже кандидат в мастера спорта по боксу. Накануне вернулась из Москвы, где проходили Всероссийские соревнования. Там она стала победительницей первенства России 2023.

Спортом Настя занимается 4 года. Уже успела провести более 50 боев — из 40 вышла победительницей. Признается, по началу было сложно, первые года два ничего не получалось.

«Ну, в первую очередь, должна быть дисциплина. На этом строится весь бокс. Ну и в первую очередь сборная помогает. Наша женская сборная. Очень много соперников достойных и, конечно, тренера, которые замечают ошибки и исправляют их», — поделилась воспитанница школы бокса «Боевые перчатки» Анастасия Грибанова.

Зарядка, дневная тренировка и индивидуальная работа с тренером. Вот три кита, на которых основывается успех спортсмена, уверена Настя.

Помогает Насте ее тренер, Владимир Колокольцев. По образованию он инженер-педагог информатики, но решил посвятить свою жизнь спорту. Он уже воспитал нескольких мастеров, призеров России и чемпионов. В основном их числе – мужчины. Настя разбавляет их ряды и дает мотивацию другим девочкам. Тренировки проходят регулярно.

«Отдаем много времени технической подготовке. Тактической подготовке. А уже непосредственно перед соревнованиями – боевой опыт, то есть делаем спаринги, какие-то наработки. У каждого боксера есть свои заготовочки, так скажем. Те или иные удары или комбинации, которые помогают непосредственно уже на соревнованиях», — отметил тренер высшей категории Владимир Колокольцев.

Среди воспитанников школы похвастать высокими результатами может и Катя Дацко. 15-летняя девушка тоже приняла участие в прошедших Всероссийских соревнованиях.

«Это были «Олимпийские Надежды», всероссийские соревнования. Я заняла второе место в финале, я проиграла девочке. Она с Алании. Вот. Немного не хватило», — сообщила воспитанница школы бокса «Боевые перчатки» Екатерина Дацко.

В «Боевых перчатках» тренеры готовят спортсменов к переходу в краевой спортклуб «Алтайский ринг». Там собирают результативных ребят, они участвуют в более масштабных соревнованиях, для них предоставляют экипировку. Тренер девушек уже сейчас понимает, что рано или поздно передаст и своих воспитанниц в «перчатки» «Алтайского ринга».

Горняк22

Взято отсюда

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