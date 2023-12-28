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Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

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Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

В помещении физкультурно-оздоровительного клуба для инвалидов «Инваспорт», расположенном по новому адресу на ул. Профинтерна, 37, завершились ремонтные работы.

Напомним, клуб из подвального помещения дома по адресу ул. Деповская, 18 переехал на освободившейся площади детского сада №92 по улице Профинтерна недавно. Инваспортсмены вынуждено покинули прежний адрес из-за предписания от АО «Барнаульская генерация» об освобождении занимаемого помещения в связи с прохождением через подвал магистральной тубы отопления.

По поручению главы города Вячеслава Франка для инваспортсменов было найдено другое помещение. Его переоборудовали в удобное пространство для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями. Сейчас спортсмены обживаются на новом месте.

Площадь клуба осталась примерно такой же, какой и была, но разница между подвальным помещением и светлым зданием с высокими потолками и появившимися в клубе оборудованными душевыми – колоссальная, отмечают спортсмены.

С нуля рабочие построили три душевые (мужские, женские и отдельные для спортсменов, передвигающихся на креслах-колясках). Переехали из клуба мужские и женские раздевалки и тренажеры. Оборудованы тренерский кабинет и залы для занятий спортом.

– Будет несколько залов, – делится Евгений Налимов, спортсмен и член клуба. – Тренажерный зал, который занимает сразу несколько комнат, затем кардиозона, зал для настольного тенниса и зал для игровых видов спорта.

На переезд и оборудование здания под нужды спортсменов-инвалидов из городского бюджета было выделено более миллиона рублей. Ремонтные работы выполнены в срок, спортсмены остались довольны новым зданием и ремонтом. По словам руководителя «Инваспорта» Игоря Кузнецова, к полноценной работе клуб приступит во второй половине января.

Всего в клубе занимаются более 80 спортсменов. Воспитанники клуба участвовали в Параолимпийских играх в Лондоне и Пекине, становились чемпионами и призерами разного уровня.

Взято отсюда

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