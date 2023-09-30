Барнаульский «Коммунальщик» на выезде уступил 0:1 «Дончанке» из Ростовской области
Игра состоялась 29 сентября в Волгодонске.
Пропустив мяч в первой четверти, алтайские хоккеистки так и не смогли отыграться до финального свистка.
Другие результаты дня:
Свердловская область – Восток (Москва) – 1:5
СПБ УОР-2 (Санкт-Петербург) – Динамо-Электросталь (Московская область) – 0:3
Повторные матчи эти же соперники сыграют 30 сентября.
|1
|Ак Барс – Динамо (Казань)
|22
|20
|0
|0
|0
|109-18
|60
|2
|Динамо-Электросталь (Московская область)
|21
|19
|0
|0
|2
|120-19
|57
|3
|Восток (Москва)
|23
|11
|1
|1
|10
|46-62
|36
|4
|Коммунальщик (Барнаул)
|21
|7
|2
|2
|10
|29-49
|27
|5
|Дончанка (Волгодонск)
|19
|5
|0
|2
|12
|17-63
|17
|6
|Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург)
|21
|4
|2
|1
|14
|18-65
|15
|7
|СПб УОР-2 (Санкт-Петербург)
|21
|3
|2
|0
|16
|15-68
|13
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