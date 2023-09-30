Барнаульский «Коммунальщик» на выезде уступил 0:1 «Дончанке» из Ростовской области

Игра состоялась 29 сентября в Волгодонске.

Пропустив мяч в первой четверти, алтайские хоккеистки так и не смогли отыграться до финального свистка.

Другие результаты дня:

Свердловская область – Восток (Москва) – 1:5

СПБ УОР-2 (Санкт-Петербург) – Динамо-Электросталь (Московская область) – 0:3

Повторные матчи эти же соперники сыграют 30 сентября.

1 Ак Барс – Динамо (Казань) 22 20 0 0 0 109-18 60 2 Динамо-Электросталь (Московская область) 21 19 0 0 2 120-19 57 3 Восток (Москва) 23 11 1 1 10 46-62 36 4 Коммунальщик (Барнаул) 21 7 2 2 10 29-49 27 5 Дончанка (Волгодонск) 19 5 0 2 12 17-63 17 6 Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург) 21 4 2 1 14 18-65 15 7 СПб УОР-2 (Санкт-Петербург) 21 3 2 0 16 15-68 13

Взято отсюда