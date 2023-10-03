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Барнаульское дерби на десерт. Итоги заключительного тура ЮФЛ-Сибирь (фото)

редактор ГОРНЯК2201 минуты

30 сентября прошли матчи заключительного, 22-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в Сибирском федеральном округе.

Напомним, в сезоне 2023 года ЮФЛ-Сибирь проходит по двум возрастам: борьбу за медали вели команды, составленные из футболистов 2007-го и 2008-го годов рождения.

На стадионе школы Алексея Смертина прошли два барнаульских дерби – игры между футболистами «Академии „Динамо“ имени Льва Яшина» и «Алтая».

Команда «Динамо-Алтайский край-2008», досрочно оформившая победу в турнире, разгромила сверстников из «Алтая» со счётом 7:1. По итогам сезона смертинцы заняли восьмое место.

Ещё по теме. «Отмечу весь коллектив». Тренер «Академии „Динамо“ имени Льва Яшина» Андрей Клименко о победе барнаульской команды в ЮФЛ

До последнего боролись за призовые места и игроки «Динамо-Алтайский край-2007». Для того, чтобы завоевать бронзовые медали в турнире среди команд 2007 года рождения «академикам» была нужна только победа над «Алтаем». Но в итоге матч завершился нулевой ничьей. «Алтай» занял седьмую строчку, а «Динамо-Алтайский край» расположилось на пятом месте в турнирной таблице.

Победители и призёры:

ЮФЛ-Сибирь. 2007 год рождения

  1. «Енисей» (Красноярск)
  2. «Новосибирск» (Новосибирск)
  3. «Тюмень» (Тюмень)

ЮФЛ-Сибирь. 2008 год рождения

  1. «Динамо-Алтайский край» (Барнаул)
  2. «Тюмень» (Тюмень)
  3. «Енисей» (Красноярск)

Турнирная таблица среди команд 2007 года рождения

Турнирная таблица среди команд 2008 года рождения

Взято отсюда

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