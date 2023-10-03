Барнаульское дерби на десерт. Итоги заключительного тура ЮФЛ-Сибирь (фото)
30 сентября прошли матчи заключительного, 22-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в Сибирском федеральном округе.
Напомним, в сезоне 2023 года ЮФЛ-Сибирь проходит по двум возрастам: борьбу за медали вели команды, составленные из футболистов 2007-го и 2008-го годов рождения.
На стадионе школы Алексея Смертина прошли два барнаульских дерби – игры между футболистами «Академии „Динамо“ имени Льва Яшина» и «Алтая».
Команда «Динамо-Алтайский край-2008», досрочно оформившая победу в турнире, разгромила сверстников из «Алтая» со счётом 7:1. По итогам сезона смертинцы заняли восьмое место.
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До последнего боролись за призовые места и игроки «Динамо-Алтайский край-2007». Для того, чтобы завоевать бронзовые медали в турнире среди команд 2007 года рождения «академикам» была нужна только победа над «Алтаем». Но в итоге матч завершился нулевой ничьей. «Алтай» занял седьмую строчку, а «Динамо-Алтайский край» расположилось на пятом месте в турнирной таблице.
Победители и призёры:
ЮФЛ-Сибирь. 2007 год рождения
- «Енисей» (Красноярск)
- «Новосибирск» (Новосибирск)
- «Тюмень» (Тюмень)
ЮФЛ-Сибирь. 2008 год рождения
- «Динамо-Алтайский край» (Барнаул)
- «Тюмень» (Тюмень)
- «Енисей» (Красноярск)
Турнирная таблица среди команд 2007 года рождения
Турнирная таблица среди команд 2008 года рождения
Взято отсюда