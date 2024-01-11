В матче Суперлиги чемпионата России по баскетболу БК «Барнаул» дома победил «Иркут» из Иркутска – 80:67.

Перед этой встречей иркутяне одержали четыре победы подряд, но «Барнаул» смог прервать их успешную серию. Ключевой оказалась стартовая четверть: в ней хозяева играли на ноль в течение первых 6 с половиной минут, за которые набрали 9 безответных очков. По ходу второго и третьего периодов их преимущество четырежды достигало «+13». В концовке третьей и начале четвертой четверти «Иркут» все же смог вернуться в игру и сократить оставание до минимума, но после этого «Барнаул» организовал рывок 15:0, что и предопределило итоговый результат.

Этот успех позволил «Барнаулу» выйти на четвертую строчку. Наша команда на одно очко отстает от владивостокского «Динамо», с которым и сыграет 13 января в СК «Победа». Начало в 18.00.

Взято отсюда