Большинство - «за»! В первом динамовском дерби в ВХЛ Барнаул сильнее Питера - 4:1! - ГОРНЯК22

Образцово сыграв в большинстве, вечером 19 сентября хоккеисты «Динамо-Алтая» одержали историческую победу в первом для Барнаула динамовском дерби в регулярке ВХЛ.

Пропустив первыми, затем одноклубникам из Санкт-Петербурга барнаульцы забросили четыре шайбы, причем три из них в большинстве, что и определило общее преимущество нашей команды.

«Динамо-Алтай» продолжает играть по графику, в котором чередуются победы и поражения. «Омские Крылья» в гостях – 5:8, затем дома «Металлург» – 4:1, «Химик» – 3:7, «Рязань-ВДВ» – 4:3, «СКА-Нева» – 2:3 ОТ. И вот яркая победа над другой командой из Питера!

Для «Динамо-Алтай» пятиматчевая серия домашних игр окончена. Теперь барнаульцам предстоит выезд на Урал, где они сыграют четыре матча: 24 сентября – против «Южного Урала», 26 сентября – против «Челмета», 28 сентября – против «Горняка-УГМК» и 30 сентября – против «Зауралья».

Следующий домашний матч «Динамо-Алтай» проведёт 5 октября против серебряного призёра прошлого сезона ВХЛ – красноярского «Сокола».

ТАБЛО

«Динамо-Алтай» (Барнаул) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)

ХК «Динамо-Алтай»: Никитин; Савельев (А) – Путинцев, Ремов (К) – Редков – Миллер; Клещенко – Гончаров, Караваев – Тютчев – Каргин; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Шумилов – Сироткин; Нечитайло, Фёдоров, Тютюнников – Кокшаров – Шапорев.

ХК «Динамо» СПБ: Большаков; Коломийцев – Елизаров (А), Кулагин – Петраков (А) – Косоренков; Переляев – Шараканов, Санников – Брызгалов – Косолапов; Васин – Будницкий, Сердюк – Нечаев – Пухов (К); Жиляков, Карпов, Яковлев – Беляев – Ханин.

Главные судьи: Алексей Светилов, Константин Якас; линейные судьи: Мирослав Скугарев, Владимир Бутурлин.

Шайбы: Елизаров (Кулагин, Петраков), 10:48 – 0:1. Тютчев (Каргин, Караваев), 25:18 – 1:1 (бол.) Тютчев (Гончаров, Ремов), 29:03 – 2:1. Сироткин (Караваев, Анохин), 35:29 – 3:1 (бол.) Миллер (Неволин, Ремов), 52:46 – 4:1 (бол.)

19 сентября. Барнаул. «Титов Арена». 2700 зрителей