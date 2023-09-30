30.09.2023

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Большое приключение. Школьники региона достойно выступили на юге страны в финале «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Финал Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» прошёл 7−27 сентября во Всероссийском детском центре «Орлёнок», а «Президентских спортивных игр» в эти же сроки – во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

Алтайский край в соревнованиях школьных классов представляли на «Президентских состязаниях» победители регионального этапа: это 12 учеников 6 «Д» класса барнаульской СОШ № 132 имени Н.М. Малахова, и шесть учеников 6 «Б» класса Егорьевской СОШ Егорьевского района.

Зачёт у городских и сельских школьников был раздельным. Горожане заняли 18 место среди 83 команд, а сельские ребята 16 место из 81 команды. Команду горожан возглавлял учитель физкультуры Евгений Владимирович Голубев, сельских ребят его коллега – Татьяна Николаевна Бабкунова.

Итоги выступления городской класс-команды по видам : спортивное многоборье – 33 место, эстафетный бег – 50 место, теоретический конкурс – 8 место, творческий конкурс – 6 место.

Итоги выступления сельской команды по видам: спортивное многоборье – 21 место, эстафетный бег – 36 место, теоретический конкурс – 11 место, творческий конкурс 24 место.

Школьники из Барнаула и села Новоегорьевское на Президентских состязаниях

Татьяна БАБКУНОВА, учитель физкультуры Егорьевской СОШ Егорьевского района:

Мы впервые выезжали на такие крупные соревнования, дети очень довольны, это было самое большое приключение в их жизни. Подвела нас немного эстафета, но в целом получилось хорошо. В творческом конкурсе (это как выступление художественной самодеятельности) мы представляли свой край, район, школу и самих себя, а в теоретическом показывали знание спорта.

На «Президентских спортивных играх» спортивную честь нашего региона защищала сборная барнаульской СОШ № 132 имени Н.М. Малахова, составленная из 12 школьников 2008—2009 годов рождения. Её возглавлял учитель физической культуры Сергей Ильич Пугачёв.

Итоги соревнований сборных школ подводились по результатам в шести основных видах – лёгкой атлетике (бег 60 и 800 метров – юноши, 600 метров – девушки, метание мяча, прыжок в длину, легкоатлетическая эстафета), баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, спортивному туризму, спортивному ориентированию.

Результаты нашей команды здесь такие. Легкая атлетика: юноши – 18 место, девушки – 15 место (в эстафете они заняли 11 место), волейбол: юноши – 21 место, девушки – 43 место, баскетбол 3×3: юноши – 69 место, девушки – 41 место, настольный теннис: юноши – 63 место, девушки – 61 место, спортивный туризм: юноши – 32 место, девушки – 70 место, спортивное ориентирование – 39 место. Итого 45 общекомандное место место из 84-х.

Полные итоги Президентских состязаний.

Полные итоги Президентских спортивных игр.

Взято отсюда

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