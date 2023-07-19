Чемпионат Алтайского края по гребле проведут на гребном канале в Барнауле

Заезды пройдут на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Источник фото: barnaul.org

20 июля 2023 года на гребном канале Барнаула состоится чемпионат Алтайского края по гребле. Соревнования будут длиться весь день с 10:00 до 18:00.

В рамках чемпионата запланировано 39 заездов на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины в одиночных судах – байдарках и каноэ, пишет пресс-служба администрации города .