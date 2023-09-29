Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове. В женской части соревнований выступают три спортсменки, представляющие Алтайский край – Жанна Притула, Дарья Храмойкина и Яна Полевод, а в мужской – Андрей Томчук.

Если Андрею Томчуку и Яне Полевод ещё предстоит выйти на татами, то для Жанны Притулы и Дарьи Храмойкиной 28 сентября соревнования уже закончились. К сожалению, Жанна Притула, выступавшая в весовой категории до 63 кг, выбыла в первом же круге, а вот Дарья Храмойкина в весе до 70 кг, победив в трёх поединках, дошла до финала.

В схватке за золото ей противостояла сильная спортсменка из Татарстана Ксения Задворнова. Тем не менее фаворитом считалась наша землячка. Сейчас она в своём весе номер один в России. По крайней мере, именно Дарья Храмойкина выступала от страны несколько дней назад в весовой категории до 70 кг в Баку, где проходил турнир мировой серии «Большой шлем». Там Дарья первый поединок выиграла у хозяйки татами, призёра Кубка Европы Судабы Агаевой, но во втором круге проиграла немецкой спортсменке.

Тренеры сборной России не настаивали на выступлении участников «Большого шлема» в чемпионате России, но воспитанница барнаульской СШОР «Олимпия» Дарья Храмойкина даёт спортивный зачёт не только Алтайскому краю, но и Кемеровской области. Спортсменку не поняли бы, пропусти она турнир в Кемерове.

Дарья Храмойкина – серебряный призёр чемпионата России

В финале получилась открытая борьба, соперницы без боязни друг друга атаковали. Дарья вообще выглядела на татами очень уверенной, задавала тон борьбе преимущественно она.

Основное время не выявило победительницу, судьям пришлось прибегнуть к дополнительному – «голден скор». То есть к борьбе до первого результативного приёма. Был момент, когда судьи совещались, дать или нет Ксении Задворновой уже третье по счёту замечание, тогда бы чемпионкой страны стала Дарья Храмойкина. Но в итоге приняли решение продолжить поединок. Через несколько секунд Ксении Задворновой удалось провести болевой приём – она одержала чистую победу.

Тренер Дарьи Храмойкиной Олег Зайцев считает, что его подопечной просто не хватило сил на чемпионат России, ведь в Баку она боролась в минувшие выходные.

Тем не менее для нашей землячки нынешнее выступление – шаг вперёд на чемпионатах страны: два года назад она была пятой, в прошлом году третьей, теперь – вторая. Она подтвердила, что не случайно находится в обойме сборной страны.

Дарья Храмойкина – серебряный призёр чемпионата России

Табло

Чемпионат России по дзюдо-2023. Женщины. Весовая категория до 70 кг.

1. Задворнова Ксения (Татарстан) 2. Храмойкина Дарья (Кемеровская обл. — Алтайский край) 3. Васильева Дарья (Иркутская обл.) 3. Полякова Яна (Свердловская обл.) 5. Азамова Фируза (Пермский край) 5. Лищенко Тамара (Санкт-Петербург) 7. Гизатулина Дина (Челябинская обл.) 7. Киреева Таисия (Челябинская обл.)

Взято отсюда