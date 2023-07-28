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Детская хоккейная команда из Алтайского края взяла бронзу на турнире в Китае

редактор01 mins

«Скифы» представили регион на международном детском турнире в городе Тяньцзынь.

Источник фото: https://vk.com/id66258287

Накануне завершился международный детский хоккейный турнир в Китае. Алтайский край на нем успешно представили команды «Скифов» двух возрастных категорий.

«Скифы-2014», соревнующиеся в возрастном дивизионе до восьми лет, взяли бронзу соревнований, обыграв 16 команд.

«Скифы-2013» заняли итоговое 5-е место из 14 участников. На турнире они провели 4 матча, проиграв лишь один из них по буллитам.

«Сосредоточены будем на своей игре, играть будем только на победу», — делился перед отъездом ребят в Китай их старший тренер-преподаватель Евгений Сырцев.

Напомним, команда «Скифы» появилась в марте этого года, но уже может похвастать сплочённым духом и серьёзным настроем на игру.

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