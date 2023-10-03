«Динамо-Алтай» — лидер посещаемости ВХЛ в сентябре

Высшая хоккейная лига опубликовала статистику посещаемости домашних матчей всех команд турнира.

И оказалось, что именно у барнаульской команды поддержка оказалась самой многочисленной: за пять домашних матчей поддержать «Динамо-Алтай» на трибуны «Титов Арены» пришли 15 400 человек! В среднем на каждую игру собирается 3080 зрителей. В этом показателе мы лучшие. На втором месте тульский АКМ — 2581 зритель. Тройку замыкает «Югра» из Ханты-Мансийска — 2480 человек за игру. Два из трёх самых поcещаемых сентябрьских матчей ВХЛ прошли именно в Барнауле: 1. «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Химик» (Воскресенск) — 3900 зрителей 2. «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3800 зрителей 3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Зауралье» (Курган) — 3309 зрителей Вдохновляющая статистика перед домашней серией игр. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Наша ледовая дружина ждет зрителей на трибунах уже 5 октября, когда состоится поединок с красноярским «Соколом». Поспешите, количество билетов в продаже всё меньше.

Как купить билет на хоккей

1 Зауралье (Курган) 11 6 0 3 0 0 2 35-19 18 2 Химик (Воскресенск) 11 5 1 3 0 0 2 47-33 18 3 Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) 12 7 1 0 2 0 2 36-23 18 4 Буран (Воронеж) 11 6 0 2 0 0 3 36-21 16 5 Югра (Ханты-Мансийск) 12 6 0 1 1 1 3 33-30 16 6 Южный Урал (Орск) 12 3 2 1 3 0 3 36-37 15 7 ХК Тамбов (Тамбов) 12 6 0 1 1 0 4 29-27 15 8 Рубин (Тюмень) 11 4 1 1 3 0 2 23-20 15 9 Торос (Нефтекамск) 11 6 0 1 0 0 4 39-29 14 10 СКА-Нева (Санкт-Петербург) 10 4 1 2 0 0 3 32-24 14 11 Сокол (Красноярск) 12 5 2 0 0 0 5 30-27 14 12 АКМ (Тульская область) 10 6 0 0 0 1 3 26-21 13 13 Нефтяник (Альметьевск) 10 4 1 1 0 0 4 26-24 12 14 Молот (Пермь) 11 3 2 1 0 0 5 26-29 12 15 Барс (Казань) 9 4 0 1 1 1 2 27-22 12 16 Челмет (Челябинск) 11 3 1 1 0 2 4 23-23 12 17 Дизель (Пенза) 9 5 0 0 1 0 3 23-17 11 18 Динамо-Алтай (Барнаул) 10 4 0 0 1 1 4 28-35 10 19 Динамо СПб (Санкт-Петербург) 10 5 0 0 0 0 5 24-27 10 20 Металлург (Новокузнецк) 9 4 0 1 0 0 4 20-24 10 21 Ростов (Ростов-на-Дону) 11 2 1 1 1 0 6 30-33 9 22 Рязань-ВДВ (Рязань) 10 3 1 0 1 0 5 29-28 9 23 ХК Норильск (Норильск) 12 3 0 0 3 0 6 28-37 9 24 Кристалл (Саратов) 11 3 1 0 0 1 6 26-36 9 25 ЦСК ВВС (Самара) 10 3 0 0 1 1 5 28-30 8 26 Челны (Набережные Челны) 11 2 0 1 0 2 6 25-48 8 27 Ижсталь (Ижевск) 11 3 0 0 1 1 6 23-38 8 28 Звезда (Москва) 10 2 0 0 1 2 5 20-33 7 29 Омские Крылья (Омск) 10 1 0 0 1 2 6 30-43 5

Взято отсюда