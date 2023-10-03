«Динамо-Алтай» — лидер посещаемости ВХЛ в сентябре
Высшая хоккейная лига опубликовала статистику посещаемости домашних матчей всех команд турнира.
И оказалось, что именно у барнаульской команды поддержка оказалась самой многочисленной: за пять домашних матчей поддержать «Динамо-Алтай» на трибуны «Титов Арены» пришли 15 400 человек! В среднем на каждую игру собирается 3080 зрителей. В этом показателе мы лучшие. На втором месте тульский АКМ — 2581 зритель. Тройку замыкает «Югра» из Ханты-Мансийска — 2480 человек за игру. Два из трёх самых поcещаемых сентябрьских матчей ВХЛ прошли именно в Барнауле: 1. «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Химик» (Воскресенск) — 3900 зрителей 2. «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3800 зрителей 3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Зауралье» (Курган) — 3309 зрителей Вдохновляющая статистика перед домашней серией игр. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Наша ледовая дружина ждет зрителей на трибунах уже 5 октября, когда состоится поединок с красноярским «Соколом». Поспешите, количество билетов в продаже всё меньше.
Как купить билет на хоккей
|1
|Зауралье (Курган)
|11
|6
|0
|3
|0
|0
|2
|35-19
|18
|2
|Химик (Воскресенск)
|11
|5
|1
|3
|0
|0
|2
|47-33
|18
|3
|Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
|12
|7
|1
|0
|2
|0
|2
|36-23
|18
|4
|Буран (Воронеж)
|11
|6
|0
|2
|0
|0
|3
|36-21
|16
|5
|Югра (Ханты-Мансийск)
|12
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|33-30
|16
|6
|Южный Урал (Орск)
|12
|3
|2
|1
|3
|0
|3
|36-37
|15
|7
|ХК Тамбов (Тамбов)
|12
|6
|0
|1
|1
|0
|4
|29-27
|15
|8
|Рубин (Тюмень)
|11
|4
|1
|1
|3
|0
|2
|23-20
|15
|9
|Торос (Нефтекамск)
|11
|6
|0
|1
|0
|0
|4
|39-29
|14
|10
|СКА-Нева (Санкт-Петербург)
|10
|4
|1
|2
|0
|0
|3
|32-24
|14
|11
|Сокол (Красноярск)
|12
|5
|2
|0
|0
|0
|5
|30-27
|14
|12
|АКМ (Тульская область)
|10
|6
|0
|0
|0
|1
|3
|26-21
|13
|13
|Нефтяник (Альметьевск)
|10
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|26-24
|12
|14
|Молот (Пермь)
|11
|3
|2
|1
|0
|0
|5
|26-29
|12
|15
|Барс (Казань)
|9
|4
|0
|1
|1
|1
|2
|27-22
|12
|16
|Челмет (Челябинск)
|11
|3
|1
|1
|0
|2
|4
|23-23
|12
|17
|Дизель (Пенза)
|9
|5
|0
|0
|1
|0
|3
|23-17
|11
|18
|Динамо-Алтай (Барнаул)
|10
|4
|0
|0
|1
|1
|4
|28-35
|10
|19
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|10
|5
|0
|0
|0
|0
|5
|24-27
|10
|20
|Металлург (Новокузнецк)
|9
|4
|0
|1
|0
|0
|4
|20-24
|10
|21
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|6
|30-33
|9
|22
|Рязань-ВДВ (Рязань)
|10
|3
|1
|0
|1
|0
|5
|29-28
|9
|23
|ХК Норильск (Норильск)
|12
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|28-37
|9
|24
|Кристалл (Саратов)
|11
|3
|1
|0
|0
|1
|6
|26-36
|9
|25
|ЦСК ВВС (Самара)
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|28-30
|8
|26
|Челны (Набережные Челны)
|11
|2
|0
|1
|0
|2
|6
|25-48
|8
|27
|Ижсталь (Ижевск)
|11
|3
|0
|0
|1
|1
|6
|23-38
|8
|28
|Звезда (Москва)
|10
|2
|0
|0
|1
|2
|5
|20-33
|7
|29
|Омские Крылья (Омск)
|10
|1
|0
|0
|1
|2
|6
|30-43
|5
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