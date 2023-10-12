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«Динамо-Алтай» на выезде уступило «Тамбову» – 0:2

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В последний раз профессиональные хоккейные команды из Барнаула и Тамбова встречались между собой 9 января 2018 года. Тогда оба клуба выступали в первенстве ВХЛ, а барнаульский коллектив носил имя «Алтай». В сезоне 2017−2018 «Тамбов» выиграл Кубок Федерации и пошёл на повышение в классе в чемпионат ВХЛ. А барнаульский клуб ещё пять сезонов провёл в ВХЛ-Б.

11 октября команды встретились вновь. На этот раз в подэлитном дивизионе отечественного хоккея. Матчем в Тамбове против одноименной команды «Динамо-Алтай» начало очередную выездную серию.

Соперники на высоких скоростях провели стартовый период. Уже на первых секундах хозяева устроили штурм ворот Вадима Никитина. Видимо, был расчёт на быстрый гол. Хоккеисты «Динамо-Алтая» ответили опасной атакой Павла Тютнева, и в игру вступил уже голкипер «Тамбова». В целом хозяева чаще соперника владели шайбой и бросали по воротам. И за 49 секунд до окончания первого периода тамбовчане открыли счёт в матче – 1:0.

В начале второй двадцатиминутки команды обменялись опасными моментами. Сначала возможность для взятия ворот была у гостей: Артём Гончаров набросил на пятак, но Виктор Комаров не смог подправить шайбу в ворота. Следом из убойной позиции промахнулся игрок «Тамбова» Антон Лазарев.

Во второй двадцатиминутке команды получили на двоих шесть удалений. Именно при игре в неравных составах соперники имели возможности огорчить друг друга. Мы выделим два эпизода. На 23-й минуте нападающий «Динамо-Алтая» Алексей Зубов мог сравнивать счёт, а в концовке второго периода Александр Хованов удвоить преимущество своей команды. Но второй игровой отрезок завершился без голов.

В начале третьей двадцатиминутки хозяева всё же забросили вторую шайбу. После этого хоккеисты «Тамбова» не ушли в оборону, напротив, старались забросить ещё. Игроки «Динамо-Алтай», в свою очередь, предпринимали попытки отыграться. Матч до последних секунд держал зрителей в напряжении. Но игра так и закончилась со счётом 2:0 в пользу «Тамбова».

Следующий матч хоккеисты «Динамо-Алтая» проведут в Саратове 13 октября против «Кристалла».

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«Тамбов» (Тамбов) – «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)

ХК «Тамбов»: Кузнецов; Тришин – Файзуллин, Баин – Протапович – Зинченко; Таратунин – Банников, Когалев – Зайцев – Майоров; Чуркин – Микулович, Гареев – Павлюков – Лазарев; Зубарев – Митин, Гиматов – Хованов – Корчагин.

ХК «Динамо-Алтай»: Никитин; Савельев (А) – Путинцев, Ремов (К) – Зубов – Миллер; Клещенко – Гончаров, Караваев – Комаров – Сироткин; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Тютнев – Каргин; Нечитайло – Фёдоров, Лудцев – Кокшаров – Шумилов.

Главные судьи: Владислав Олисов, Андрей Батурин. Линейные судьи: Егор Седов, Иван Арекаев

Шайбы: Протапович (Баин, Зинченко), 19:11 – 1:0. Лазарев (Павлюков), 42:18 – 2:0.

Броски: 66−39; Броски в створ: 37−25; Голы: 2−0; Вбрасывания: 33−29; Блокированные броски: 7−10; Силовые приемы: 5−7; Отборы: 12−10; Потери: 16−19; Перехваты: 10−4; Штраф: 8−10

11 октября. Тамбов. ЛДС «Кристалл». 800 зрителей.

горняк

Взято отсюда

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