Дмитрий Пархоменко: «Мне кажется, хоккей удался». Пресс-конференция после матча «Динамо-Алтай» – «Металлург»

В Барнауле 7 сентября хоккеисты «Динамо-Алтая» провели первый домашний матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги против новокузнецкого «Металлурга».

При полных трибунах «Титов Арены» хозяева одержали победу над бронзовым призером прошлого сезона ВХЛ со счётом 4:1

После матча оценку действиям своих команд дали главные тренеры.

Дмитрий Пархоменко, главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:

– Сегодня парней было не нужно настраивать. Просто 17 лет Алтайский край ждал возвращения хоккея. Мне кажется, он удался. После матча в Омске каждый горел желанием реабилитироваться, поэтому сегодня это была командная победа. Мы просто пахали, бились от начала и до конца. Всех болельщиков, всех любителей хоккеям, мы поздравляем с этой победой. Сумасшедшая поддержка! Это дорогого стоит! Очень приятно! Ждём на следующих матчах!

– Дмитрий Геннадьевич, можно ли сказать, что четыре последние шайбы в Омске и победа сегодня, несколько подразгрузили команду эмоционально?

– Вы знаете, выигранный третий период в непростой игре, немного перенесся на сегодняшнюю игру. То есть все дело в психологии. Парни поверили, очень хорошо, что забили первыми шайбу. Дальше была непростая равная игра. Соперник очень мастеровитый. Конечно, снимаем шляпу перед нашим голкипером. Да и вся команда сегодня пласталась. Они заработали своим трудом и желанием эту победу. Спасибо!

Алексей Медведев, главный тренер ХК «Металлург»:

– В первую очередь соперника с победой. Понравилась атмосфера на стадионе, шикарная поддержка болельщиков понравилась. Это даёт хозяевам, такой дополнительный импульс, самоотверженность появляется, вырастают крылья. Вратарь соперника шикарный, мы очень много бросков сделали, но не смогли его переиграть. Да, скажем откровенно, он нас обыграл сегодня. Закономерный итог матча.

– По качеству игры, что скажете по барнаульскому сопернику, по своей команде?

– Я могу сказать по своей команде: то, что хотели, тренировали, то, что мы можем, сегодня не получили. Может быть, где-то нам не дали это сделать. Ну, бывают такие игры, ничего страшного, это только начало сезона. Сейчас проанализируем, с ребятами поговорим. Сезон длинный, тяжелый, каждая команда здесь бьется за победы. Поэтому на сегодняшний момент «Динамо-Алтай» оказалось сильнее. Отчаиваться не надо нам, главное – сделать правильный анализ. И потом уже исправиться в домашней серии. Надеемся, у нас скоро будет открытие нашей Арены, болельщики придут, такая же атмосфера будет шикарная. И дома уже будем исправляться.

Пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»