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Два золота на чемпионате России завоевали алтайские атлеты

редактор01 mins

Состязания проходят в Челябинске.

Источник фото: «Алтайский спорт»

Спортсмены из Алтайского края Савелий Савлуков и Полина Миллер выиграли бег на 400 метров среди мужчин и женщин соответственно на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске.

Как отмечает «Алтайский спорт», также на дистанции 3000 метров с препятствиями серебряную медаль завоевал барнаулец Юрий Клопцов. На этом чемпионате он представлял Москву.

Сегодня, 6 августа, 110 метров с барьерами пробежит алтайский атлет Сергей Шубенков. Ещё один земляк Евгений Кунц будет участвовать в забеге на 1500 метров.

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