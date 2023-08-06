В Челябинске продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. В главном легкоатлетическом старте сезона выступают шесть представителей Алтайского края.

Одну медаль на этих соревнованиях наши спортсмены уже завоевали – 4 августа чемпионкой России в беге на 100 метров с барьерами стала Виктория Погребняк .

5 августа ещё два легкоатлета Алтайского края поднялись на высшую ступень пьедестала почёта – Савелий Савлуков выиграл бег на 400 метров среди мужчин, а Полина Миллер – среди женщин. Результат Савелия – 45,41 секунды, Полины – 50,99 секунды. И тот, и другая выиграли финальный забег очень уверенно.

Оба легкоатлета являются спортсменами краевого Центра спортивной подготовки и группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва. Савелий тренируется в группе заслуженного тренера России Сергея Клевцова, а Полина – в группе заслуженного тренера России Надежды Клевцовой.

Двойной успех алтайского спорта: Савелий Савлуков и Полина Миллер – чемпионы России в беге на 400 метров

5 августа прошли также предварительные забеги на 1500 метров с участием алтайского спортсмена Евгения Кунца и финал бега на 3000 метров с препятствиями, где одним из фаворитов считался ещё один наш земляк – Ильдар Надыров, лидер сезона в этой дисциплине.

Евгений Кунц с 10-го места в финал прошёл (всего 12 финалистов), а вот Ильдару Надырову 10-е место радости не принесло. К сожалению, сказались его проблемы с ахилловыми сухожилиями. Отметим на дистанции 3000 метров с препятствиями серебряную медаль барнаульца Юрия Клопцова, подопечного заслуженного тренера России Сергея Мануйлова, лидера алтайского слабовидящего спортсмена, призёра Паралимпийских игр Александра Костина. На чемпионате России Юрий Клопцов представлял Москву.

Завтра, 6 августа, в последний день соревнований, следите за Евгением Кунцем и фаворитом в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым. Несмотря на недавно перенесённую травму ключицы, Сергей считается главным претендентом на первое место.

Когда и кто из алтайских спортсменов выступит на ЧР 6 августа

16.05. (18.05 по барнаульскому времени) – 110 метров с барьерами, полуфинал, мужчины (Сергей Шубенков) 16.25. (18.25 по барнаульскому времени) – 1500 метров, финал, мужчины (Евгений Кунц) 17.10. (19.10 по барнаульскому времени) – 110 метров с барьерами, финал, мужчины (Сергей Шубенков).

Расписание трансляций

6 августа

11:30 по барнаульскому времени . Прямая трансляция утренней сессии на YouTube-канале ВФЛА

16:30 по барнаульскому времени. Прямая трансляция вечерней сессии на YouTube-канале ВФЛА

16:25 – 19:40 по барнаульскому времени. Прямая трансляция вечерней сессии четвертого дня на Матч! Планете и Матч! Арене

17:55 – 19:40 по барнаульскому времени. Прямая трансляция вечерней сессии четвертого дня на Матч ТВ

Результаты онлайн.