Первенство Сибирского федерального округа по дзюдо состоялось в Новосибирске 7−8 октября. Финалисты юношеских соревнований и первая тройка в споре девушек получали право выступить на первенстве России по своему возрасту, которое пройдёт в Барнауле в ноябре.

Напомним, что на правах хозяев команда Алтайского края ещё до начала первенства в Барнауле получила от Федерации дзюдо России разрешение выставить на турнире по одному борцу в каждой из девяти весовых категорий у юношей и в восьми – у девушек.

В этой ситуации все те, кто сумел пройти отборочное сито во всероссийских турнирах и на первенстве округа, добавляютя к уже имеющейся квоте 17 человек.

По итогам соревнований в Новосибирске у нас два победителя и три бронзовых призёра. На первую ступень пьедестала поднялись воспитанники барнаульской СШ «Спарта» Антон Серов – в весовой категории до 90 кг и Алёна Розинкина – до 63 кг. В спортшколе «Спарта» Антона Серова тренирует Андрей Доценко, а Алёну Розинкину – Дмитрий Белин. Алёна Розинкина считается ещё спортсменкой Алтайского училища олимпийского резерва, где получает образование.

Бронзу в Новосибирске завоевали Дарья Зайцева – 52 кг (СШОР «Олимпия», Барнаул), Жамиля Кашетова – свыше 70 кг (СШ «Спарта» и АУОР, Барнаул) и Даниил Шнейгербергер – 81 кг (СШОР-3 г. Бийска). К сожалению, бронза Даниила Шнейгербергера не позволяет ему выступить в Барнауле на ноябрьском первенстве России, а Антон Серов завоевал это право раньше, выиграв всероссийский турнир Михеева в Красноярске. Таким образом, первенство СФО в Новосибирске добавило в нашу команду на первенстве России три места, а всего у нас уже пять дополнительных мест – три у девушек и два – у парней. Если бы соревнования начались сегодня, то на татами вышли бы 22 алтайских спортсмена.

Отбор на первенство России продолжится ещё на двух соревнованиях – первенствах ДСО «Трудовые резервы» и «Сельский спорт».

Взято отсюда