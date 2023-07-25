Фестиваль ГТО «Сила России» прошел в Барнауле

22 июля на стадионе «Лабиринт» в Барнауле состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он стал частью спортивного марафона «Сила России», который этим летом проводит «Единая Россия» вместе со сторонниками и партнерами партии по всей стране.

Участие в фестивале приняли около 300 барнаульцев старше 6 лет. Они сдавали нормативы ГТО, победителей отметили наградами министерства спорта Алтайского края. Так, лучше всех среди женщин – 82 раза – отжалась Елена Чернова, а сильнейшим гиревиком стал Михаил Полибин, он поднял 16-килограммовую гирю 350 раз.

Помимо самых популярных испытаний Центр тестирования ГТО предложил барнаульцам пройти туристический лабиринт: установить палатку, навести веревочную переправу и продемонстрировать навыки ориентирования на местности по топографическим знакам. На стадионе также прошли соревнования по футболу, волейболу, лапте и городошному спорту.

Гостями фестиваля стали именитые алтайские спортсмены — заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Иван Нифонтов и заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, чемпион мира Сергей Шубенков.

Иван Нифонтов отметил, что получить золотой значок ГТО сегодня стремятся не только школьники и студенты. Даже для спортсменов это дополнительный стимул и повод гордиться своей физической подготовкой.

Напомним, спортивный марафон «Сила России» стартовал 1 июня. Зарегистрировавшись на сайте sila-rossii.er.ru, каждый может выбрать площадку для бесплатных занятий спортом в своем регионе, стать участником групповых занятий, мастер-классов, зарядок с чемпионами, смотреть видео-тренировки. Например, 30 июля алтайские единороссы вместе с ДОСААФ организуют стрельбу из пневматической винтовки для всех желающих, а 10 августа в барнаульском клубе SUBMISSION пройдет открытая тренировка по смешанным единоборствам.

Инициативу «Единой России» и сторонников партии поддержали больше 1000 некоммерческих организаций. В числе партнеров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и многие другие. Марафон объединил уже больше 27 тысяч человек. Он завершится 12 августа праздничным фестивалем ко Дню физкультурника. Тогда же пройдет розыгрыш призов от именитых спортсменов среди зарегистрированных участников марафона «Сила России».

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