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Фиджитал – новое направление в спорте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в презентации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», где рассказал об идее создания фиджитал-проекта, его значимости для государства и всего спортивного мира.

Презентация состоялась в Координационном центре Правительства России при участии Министра спорта России Олега Матыцина, министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова и руководителя проекта «Игры будущего» Игоря Столярова.

Участники будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 – в основной программе, 5 – в расширенной). Соревнования будут поделены на пять «вызовов».

  • Вызов «Спорт» сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки и фиджитал-скейтбординг.
  • Вызов «Тактика» сочетает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг.
  • Вызов «Стратегия» включает популярные боевые арены и специально разработанную арену с испытаниями на выносливость и смекалку.
  • Вызов «Скорость» потребует от участников максимально быстро проходить ретроигры, а затем соревноваться в аналогичных «Стратегии» физических испытаниях.
  • Вызов «Технологии» представляет собой соревнования дронов и роботов, которыми будут управлять участники.

    • Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что фиджитал уже стал полностью самостоятельным видом спорта, существующим отдельно от классического и киберспорта.

    Фиджитал – новое направление в спорте, которое набирает стремительные обороты и активно развивается. На сегодняшний момент фиджитал-спорт более ориентирован на молодое поколение, так как содержит в себе не только физическую, но и цифровую составляющую.

    Именно поэтому фиджитал-спорт находит широкий отклик у студенческой молодежи. Он позволяет наравне с физической подготовкой совершенствовать и свои цифровые навыки.

    Наталья Молчкова Старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС

    Взято отсюда

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