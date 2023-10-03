Финальный 22-й тур юношеской футбольной лиги Сибирь-2 прошёл в Барнауле

Одиннадцать команд из десяти регионов сражались за чемпионство.

Источник фото: Катунь 24

ЮФЛ Сибирь-2 – футбольный турнир среди лучших спортсменов в возрасте 15-ти лет Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Всего 10 регионов и 11 команд. Две из них – барнаульские: «Динамо» и «Алтай».

«Сегодня заключительная игра. Играют «Динамо» и «Алтай». Это маленькое наше барнаульское дерби. Хотелось бы увидеть хорошее соперничество на поле, а за полем, чтобы оставались все друзьями: и болельщики, и игроки, потому что мы работаем на алтайский футбол, если мы все будем вместе, поднимем алтайский футбол и, когда-нибудь, он будет играть у нас в премьер лиге», — рассказал инструктор-методист школы Алексея Смертина, мастер спорта по футболу Михаил Путинцев.

Параллельно с барнаульским дерби в завершающем 22-м туре прошли матчи в Улан-Уде, Томске, Новокузнецке и Омске. За 5 месяцев чемпионата команды дважды сыграли друг с другом – один раз дома и один раз на выезде.

«Во многих городах были. В каждом городе. Одиннадцать команд, в каждом городе были и каждый у нас был. Все игры были хорошо наполнены эмоциями. Можно отметить первую игру. Мы играли так же с Динамо. Там тоже была прекрасная игра. С Читой тоже была прекрасная игра. Лично я получал удовольствие со всех игр», — поделился игрок команды «Алтай» Максим Гридасов.

Хотя игры и приносят удовольствие, борьба за верхние строчки турнирной таблицы бывает жесткой. Так игрок «Алтая», при столкновении с вратарём «Динамо», повредил колено. Но замена не потребовалась. Он продолжил игру. Во многом, благодаря поддержки фанатов.

«У нас «Алтай» — такая дружная семья, что все друг друга приходим и поддерживаем. Вне зависимости от того играет наш ребёнок или не играет», — отметил болельщик Николай Пахоруков.

К сожалению, фанатов, местные команды сыграли ничью. Финальный счёт 0:0. Но для «Алтая» и этот результат – маленькая победа. Из-за него «Динамовцам» не хватило всего двух очков, чтобы попасть в тройку лидеров. Победителем стала команда «Енисей» из Красноярска. Второе место досталось «Новосибирску», а третье – «Тюмени».

Взято отсюда