Футболист Соболев назвал родной Барнаул деревней

По словам спортсмена, его супруга не была с ним из-за денег

Кадр из видео: YouTube-канал “Ля Буда”

Нападающий “Спартака” и сборной России Александр Соболев в беседе с журналистом Sports.ru назвал родной Барнаул деревней, отвечая на вопрос, в этом ли городе он познакомился с женой.

“Да. Барнаул – такая деревня, где вся молодежь друг друга знает. А мы почему-то друг друга не знали. На Новый год мы пришли в разных компаниях, там и познакомились”, – ответил футболист.

При этом Соболев утверждает, что его супруга не была с ним из-за денег. По его словам, их отношения начались еще тогда, когда у него даже не было контракта с “Томью”. А когда родился сын, Соболев зарабатывал всего 13 тысяч в месяц. “На подаренные на свадьбу деньги – 60-70 тысяч – мы год жили”, – отметил он.

Форвард “Спартака” также добавил, что если бы не супруга и ребенок, то он точно остался бы в Барнауле. По его мнению, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина.

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