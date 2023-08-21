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Футболисты-ампутанты барнаульского «Динамо» стали чемпионами России

редактор01 mins

Барнаульская команда шестой раз в истории выиграла главный трофей страны.

С 15 по 19 августа во Владикавказе прошли игры второго круга 28-го по счету чемпионата России по футболу ампутантов, в котором принимали участие шесть команд из Грозного, Ижевска, Махачкалы, Волгограда, Барнаула и Владикавказа. Турнир проводился под эгидой Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт лиц с ПОДА).

После первого круга, который так же проходил на базе спортивной школы футбола «Юность», турнирную таблицу возглавляла команда барнаульского «Динамо», набравшая 13 очков (четыре победы и ничья). Следом за ней шли «Ламан Аз» из Грозного (12 баллов) и местный «Иристон» (10 очков). Однако во втором круге чемпионата динамовцы не оставили своим преследователям ни единого шанса на золото – барнаульский коллектив одержал победы во всех пяти встречах и шестой раз в своей истории выиграл чемпионат страны! Также в столицу Алтайского края отправился и главный индивидуальный приз турнира – лучшим игроком прошедшего чемпионата был назван капитан барнаульцев Дмитрий Удалов.

А итоговая тройка так и осталась без изменений: «Ламан Аз», в итоге, удержал второе место, а владикавказский «Иристон» выиграл бронзовые награды.

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БЛАЖЕНКО Иван

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