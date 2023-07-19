ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

редактор01 mins

Руководитель Алтайского края пожелал спорстменам успехов

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

  • Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

Фото: Алексей Спесивцев и Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 июля открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов, которая стартовала в райцентре Родинского района, сообщили в правительстве региона.

Здесь собралось около 1,5 тысячи спортсменов из 52 районов края. Томенко пообщался с ними и пожелал успеха, а также пофотографировался с людьми.

Всего на соревнованиях разыграют награды в 14 видах соревнований. На их проведение выделили 3 млн рублей, а на строительство сооружений на стадионе “Урожай” – свыше 48 млн. Большая часть работ сделана, остальная будет завершена до конца года.

“Олимпиада в крае проводится уже в 43-й раз. Селу, где она проходит, всегда остается наследство. В Родино, например, это спортивные сооружения на стадионе и инвентарь, который был нужен для проведения соревнований. А еще в этом году в Родино начнем капитально ремонтировать детско-юношескую спортивную школу. Села – вперед! Всем – спорт!” – отметил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News