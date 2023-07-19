Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

Руководитель Алтайского края пожелал спорстменам успехов

























































































































































Фото: Алексей Спесивцев и Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 июля открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов, которая стартовала в райцентре Родинского района, сообщили в правительстве региона.

Здесь собралось около 1,5 тысячи спортсменов из 52 районов края. Томенко пообщался с ними и пожелал успеха, а также пофотографировался с людьми.

Всего на соревнованиях разыграют награды в 14 видах соревнований. На их проведение выделили 3 млн рублей, а на строительство сооружений на стадионе “Урожай” – свыше 48 млн. Большая часть работ сделана, остальная будет завершена до конца года.

“Олимпиада в крае проводится уже в 43-й раз. Селу, где она проходит, всегда остается наследство. В Родино, например, это спортивные сооружения на стадионе и инвентарь, который был нужен для проведения соревнований. А еще в этом году в Родино начнем капитально ремонтировать детско-юношескую спортивную школу. Села – вперед! Всем – спорт!” – отметил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

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