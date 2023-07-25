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ХК «Динамо-Алтай» анонсировал старт продаж сезонных абонементов на матчи ВХЛ

редактор01 mins

Официальный сайт ХК «Динамо-Алтай» сообщает, что с 10 августа начнется продажа абонементов на новый хоккейный сезон PARI ВХЛ 2023/2024.

Подать заявку можно по телефону +7 (3852) 50-77-07

Стоимость абонементов на домашние матчи ХК «Динамо-Алтай»:

Сектор: 1,5,6,7,11,12 – 6300 руб. — 7 600 руб. (в зависимости от места в секторе) Сектор: 2,4,8,10 – 7600 руб. — 10 100 руб. (в зависимости от места в секторе) Сектор: 3,9 – 7 600 руб. — 11 400 руб. (в зависимости от места в секторе)

Абонементы действуют только на матчи регулярного чемпионата!

Количество домашних матчей – 28

Начало продаж – 10 августа

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