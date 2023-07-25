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Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» продолжает подготовку к дебютному сезону в чемпионате ВХЛ

редактор01 mins

17 июля у команды начался предсезонный сбор в селе Бочкари Целинного района. Игроки под руководством главного тренера Дмитрия Пархоменко в течение двух недель проведут три четырехдневных микроцикла.

Настроение – позитивное

Хоккеисты «Динамо-Алтай» два года назад уже готовились в Бочкарях к новому сезону. Вот и сейчас, после повышения в классе, не стали менять традицию. Да и зачем, если в селе созданы все необходимые условия для качественной работы?

Для ежедневных двухразовых тренировок задействованы ледовая арена, залы большого современного спортивного комплекса и футбольное поле с искусственным покрытием. А проживают хоккеисты в гостинице, которая находится в шаговой доступности от места тренировок. Игроки довольны не только спортивными объектами, но и бытовыми условиями.

Раньше тренировочные сборы хоккеисты проводили сначала «на земле» и только спустя определенное время игроки выходили на лед. Теперь тренировочный процесс комплексный.

Хоккеисты уже вовсю втянулись в работу. Один из секретов успешной подготовки – правильный распорядок дня. Он включает в себя подъем, завтрак, утреннюю тренировку, обед, отдых и вечернюю тренировку. Отбой у хоккеистов в 23.00.

На утреннем занятии игроки поделены на две группы. Вот на футбольном поле тренируется часть команды под руководством Александра Усачёва и Романа Козлова. Завидев объективы фотоаппаратов, хоккеисты начинают подбадривать друг друга. «Это будет топ-контент!» – шутят игроки между собой.

Вторая часть хоккеистов проводит занятие на льду. На игроках прицеплены специальные датчики – так врач команды Эдуард Уваренков следит за состоянием хоккеистов, контролирует пульс. Упражнения на льду показывает Артемий Лакиза.

После утренней тренировки – обед и пара часов отдыха. Вечернее занятие проходит в общей группе. Легкоатлетический кросс сменяют игровые виды спорта.

– На тренировках большое внимание уделяется физике и выносливости. С Дмитрием Геннадьевичем интересно работать. Он привнес в наш тренировочный процесс новые упражнения. Занятия стали разнообразнее, – говорит игрок команды Денис Лудцев.

Настроение у всех отличное. Тренерский штаб отмечает хороший микроклимат. В «Динамо-Алтай» молодой состав. Только один игрок старше 30 лет.

– На сборах ребята работают с большим желанием, стараются проявить себя. Наш тренерский штаб доволен игроками, – рассказывает главный тренер «Динамо-Алтай» Дмитрий Пархоменко. – Настраиваемся на плодотворную работу. Проходных матчей в ВХЛ нет.

Дмитрий Геннадьевич считает, что пока рано говорить о турнирных задачах команды на сезон. Во-первых, сначала нужно посмотреть игроков в деле – в матчах на предсезонных турнирах. Во-вторых, еще идет комплектование состава.

– На данный момент нужно усилить наш состав центральным нападающим и защитником. Остальные позиции нас устраивают, – добавляет главный тренер. – Я приверженец атакующего, комбинационного хоккея. Хочу, чтобы наша игра нравилась болельщикам. Но для меня, как главного тренера, в первую очередь важен результат.

Проверка в деле

Предсезонный сбор в Бочкарях продлится до конца июля. Затем клуб вернется в Барнаул. А 7 – 9 августа алтайские хоккеисты проведут предсезонный турнир в Кургане. Соперниками динамовцев станут «Горняк-УГМК» из Свердловской области, челябинский «Челмет» и курганское «Зауралье». На 12–13 августа запланированы контрольные игры в Красноярске с «Соколом», 15–16 августа – в Новокузнецке против местного «Металлурга», а в конце августа в Барнауле пройдет Кубок Губернатора Алтайского края.

– Мы надеемся, что этих матчей хватит для подготовки к старту нового сезона, – добавляет Дмитрий Пархоменко.

Отметим, что новый сезон ВХЛ стартует 1 сентября матчем между воскресенским «Химиком» и «Югрой» из Ханты-Мансийска. Календарь соревнований будет опубликован позднее.

Олег Харлов

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