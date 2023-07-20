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Хоккеистов детских команд «Скифы», отправляющихся на турнир в Китай, проводили сегодня на площади Советов в Барнауле

редактор01 mins

Две детские хоккейные команды из Павловского района 20 июля выехали в китайский городя Тяньцзынь, где будут принимать участие в большом хоккейном турнире. Команды «Скифы» 2013 и 2014 годов рождения из села Новые Зори сыграют в соревнованиях по своим возрастам.

Автобус с юными хоккеистами остановился в краевой столице на площади Советов, где спортсмены, тренеры и родители пообщались с представителями краевых средств массовой информации. Отъезжающих хоккеистов напутствовал министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Соперниками алтайских хоккеистов будут команды из Китая, Тайваня, Гонконга, Таиланда, Казахстана. Организаторы также ждут подтверждения участия спортсменов ещё целого ряда стран – Канады, Швеции, Финляндии и др.

После общения с прессой команды погрузились в автобус и отправились в новосибирский аэропорт Толмачево.

Кто такие «Скифы»

Юные хоккеисты (всего около 180 детей от 5 до 13 лет) тренируются в недавно построенной в селе Новые Зори «Скиф Арене». Занятия совершенно бесплатные.

Проект полностью частный. Инвестором выступил известный предприниматель Владимир Попов, владелец предприятия по изготовлению растительного масла «Диво Алтая».

В КНР едут команды, в каждой из которых по 15 полевых игроков и по два вратаря (тренеры «Скифов» 2013 г. р. — Евгений Сырцев, Максим Симоненко, «Скифов» 2014 г. р. — Сергей Абрамов, Всеволод Попов), доктор Виктория Жукова и тренер вратарей Евгений Чечин, а также какое-то количество родителей. Дети едут за счёт клуба, желающие родители – за свой счёт.

Где пройдёт турнир

Тяньцзынь – гигантский мегаполис на северо-востоке Китая (население – почти 13 миллионов человек, площадь – в 4 раза больше «Большой Москвы»), на берегу Бохайского залива. С Пекином, примыкающем в 96 км на северо-западе, соединён высокоскоростной железной дорогой.

Турнир пройдёт на ледовой арене Олимпийского центра Тяньцзынь в дистрикте Нанькай. Будет четыре возрастных дивизиона по 16 команд в каждом. «Скифы-2013» сыграют в соревнованиях до 10 лет, «Скифы-2014» – до 8 лет.

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