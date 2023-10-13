14.10.2023

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Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили саратовскому «Кристаллу» – 2:6

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Саратове 13 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между местным «Кристаллом» и «Динамо-Алтаем» из Барнаула.

Убедительную победу праздновали хозяева – 6:2. Хотя начало матча осталось за барнаульцами: на 7-й минуте Илья Каргин реализовал численное преимущество. Но игроки «Кристалла» сумели быстро сравнять счёт и уйти на первый перерыв в ранге лидера – 2:1.

Во втором периоде хозяева забросили в ворота барнаульцев четыре безответных шайбы – 6:1. Гости смогли ответить голом за десять секунд до окончания третьего периода – 2:6.

Следующий матч хоккеисты «Динамо-Алтая» проведут в Воронеже 15 октября против «Бурана».

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«Кристалл» (Саратов) – «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 6:2 (2:1; 4:0; 0:1)

ХК «Кристалл»: Абрамов; Болдырев – Ковалев, Балаболкин – Самсонов – Лапин; Залитов (К) – Гусев, Адеев – Шафеев – Якутов; Гребцов – Халимов, Тимошин – Селиванов – Сорокин; Бочков – Червонцев, Подорожников – Журавлев – Филиппов.

ХК «Динамо-Алтай»: Никитин (Кузьмин, 27:50); Савельев (А) – Фёдоров, Ремов (К) – Редков – Сироткин; Клещенко – Гончаров, Караваев – Тютчев – Каргин; Вельматов – Анохин, Неволин – Колмыков – Миллер; Бугаев (А) – Нечитайло, Лудцев – Кокшаров – Шумилов.

Главные судьи: Эдуард Метальников, Александр Смирнов Линейные судьи: Амаль Галимзянов, Динар Сафин

Шайбы: Каргин (Караваев, Тютчев), 6:44 – 0:1 (бол.). Тимошин, 8:10 – 1:1. Журавлёв (Гребцов, Подорожников), 13:30 – 2:1. Селиванов (Тимошин, Залитов), 22:58 – 3:1. Филиппов (Подорожников), 27:50 – 4:1. Шафеев (Халимов, Адеев), 30:07 – 5:1. Селиванов (Якутов, Залитов), 33:48 – 6:1 (бол.). Нечитайло (Колмыков, Неволин), 59:50 – 6:2.

Броски: 62−61; Броски в створ: 34−38; Голы: 6−2; Вбрасывания: 39−37; Блокированные броски: 8−15; Силовые приемы: 4−7; Отборы: 3−6; Потери: 12−9; Перехваты: 2−6; Штраф: 9−17

13 октября. Саратов. ЛДС «Кристалл». 985 зрителей.

новости горняк

Взято отсюда

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