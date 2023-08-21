Идёт приём документов в СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина

Продолжается прием документов в СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина.

Набор в бюджетные группы осуществляется для девочек и мальчиков с 6 лет. Набор в платные группы – с 4 лет. Подать документы можно: лично по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 62, 2 этаж в электронной форме (направить документы на электронную почту спортивной школы) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении Перечень необходимых документов: Заявление о приеме Копия свидетельства о рождении поступающего Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для занятий спортивной гимнастикой Фотографии поступающего формата 3×4 в количестве 2-х штук Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) поступающего Контакты для связи: электронная почта: sdushor-khorokhordina@mail.ru телефон: + 7 (3852) 33−00−19 Более подробную информацию смотрите на сайте спортшколы по этой ссылке: gym22.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/dokumenty-dlya-postupleniya-perevoda-vosstanovleniya