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Игровые и спортивные площадки строят в Косихинском районе

редактор01 mins

1 июля в селе Косиха открыли спортивную площадку стоимостью 4 млн рублей, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, заниматься силовыми видами спорта.

Рядом находится детская игровая площадка, построенная в прошлом году. Всё это появилось на пустыре благодаря участию муниципалитета в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Мы берегли это место для реализации такого проекта. Специально не стали размещать площадки в разных местах. Здесь мамы и папы бывают с детьми. Для того, чтобы им можно было параллельно спортом заниматься, рядом с игровой мы сделали спортивную площадку», – рассказал глава Косихинского района Константин Татарников.

Он показал заместителю секретаря регионального отделения «Единой России» Наталье Кувшиновой еще одну точку притяжения любителей спорта – малую площадку ГТО со специальным травмобезопасным покрытием, которую построили два года назад рядом с общеобразовательной и районной спортивной школой. Последняя нуждается в капитальном ремонте. Единороссы помогут включить спортшколу в краевую адресную инвестиционную программу на 2024 год.

«Благоустройство населенных пунктов, создание условий для занятий спортом – важные направления реализации народной программы партии. В Косихинском районе активно работают в этом направлении, а люди видят конкретные результаты», – отметила по итогам поездки Наталья Кувшинова.

Александр Романенко поможет Косихинскому району добиться капремонта спортивной школы

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