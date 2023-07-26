Индейцы, богатыри и дамы в бигудях. Бийск принял первый костюмированный SUP-фест

Массовый костюмированный сплав на SUP-бордах собрал около 100 участников, которые сполна блеснули своими талантами и спортивной подготовкой

Первый большой костюмированный сплав на SUP-бордах состоялся в Бийске в минувшие выходные. Даже дождливая и ветреная погода не смогли омрачить яркое нестандартное мероприятие, в котором органично смогли переплестись элементы спорта, здорового образа жизни и творчества.

Участниками первого SUP-феста стали не только бийчане, но и жители других городов и районов Алтайского края. Многие приехали на это мероприятие целыми семьями. Участники не поскупились на фантазию и приготовили яркие костюмы, над которыми явно пришлось потрудиться.

03 июля, 13:50 В Барнауле в третий раз состоялся Кубок журналистов по гребле на лодках “Дракон”

На этот раз борьбу за трофей и призовые места вели пять команд. В соревнованиях приняли участие более 50 представителей медиасферы

Индейцы, богатыри, дамы в бигудях, кого только не было на пляже у коммунального моста, где и состоялся старт заплыва после культурной программы на берегу.

К сожалению, уже во время сплава на реке поднялся сильный ветер и начался проливной дождь.

В силу погодных обстоятельств, некоторым участникам пришлось вернуться к месту старта. Самые стойкие и отчаянные любители подобных мероприятий все-таки преодолели дистанцию и дошли до финиша на пляже Зеленого клина.

Организаторы обещают повторить такие мероприятия в других локациях региона. Этот проект реализуется при поддержке гранта в сфере молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска.