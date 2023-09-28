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Жители Новоалтайска негодуют из-за сноса хоккейной коробки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Pixabay

Местные жители остались недовольны таким решением властей и призвали не оставлять их детей без возможности заниматься спортом

Жители Новоалтайска пожаловались, что в городе решили снести хоккейную коробку “Старт” и построить на ее месте жилой дом, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram.

Администрация города решила лишить детей спорта. Нашим детям больше негде будет играть. Также хоккейная командаСтарт” будет лишена места для тренировочного процесса и проведения домашних игр. Хотя в свое время именно силами команды и болельщиков была обновлена коробка”, – рассказала местная жительница Анастасия.

По словам горожанки, хоккейная площадка пользуется в городе большой популярностью: на домашних играх всегда много болельщиков команды. Команды играют на высшем уровне любительского спорта и занимают призовые места. Кроме того, игроки команды “Старт” участвуют в Ночной хоккейной лиге, организованной президентом.

Жители Новоалтайска уже создали петицию с требованием оставить спортивную площадку в покое.

Ранее барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на состояние поликлиники. Со слов горожан, в здании уже обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, облуплены стены (их склеили скотчем) и потолок.

Взято отсюда

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