Как прошел сентябрь у команд КВН Алтайского госуниверситета

Для кавээнщиков АлтГУ начало осени выдалось богатым на события.

22 сентября прошла благотворительная игра Официальной Барнаульской лиги КВН «Кубок добра», в которой приняли участие три команды нашего университета: «Сборная офисных работников», «Улица Молодежная» и «Полтос». Для первых двух команд это был обычный концерт, где они проверили свои шутки перед поездкой в полуфинал Центральной лиги КВН «Азия».

У «Полтоса» была задача серьёзнее: ребята выбыли в четвертьфинале Официальной Барнаульской лиги, а попасть в полуфинал у них был только один шанс – через добор в «Кубке добра». С задачей команда справилась. В зале и в жюри смех – «Полтос» в полуфинале.

А уже с 28 сентября по 1 октября 2023 года, в Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина в Барнауле прошла Третья Краевая выездная школа КВН, в которой приняли участие команды «Полтос» и «Улица Молодёжная». Участники «Сборной офисных работников» на данном мероприятии входили в штаб организаторов.

Команды каждый день должны были готовить выступление «с нуля» и уже на вечернем концерте показать его на сцене. Ребята писали «приветствия» и «музыкальные фристайлы», соревновались в импровизационных конкурсах. В один из вечерних концертов команда «Полтос» выиграла в конкурсе «приветствие». Коллективы не зря провели время на сборах: пополнили свои архивы хорошими шутками и номерами.

И уже совсем скоро – 13 и 20 октября – они будут биться в полуфиналах Официальной Барнаульской лиги КВН за возможность пройти в главную игру сезона и заветный приз – путёвку на юбилейный, 35-й Международный сочинский фестиваль команд КВН «КиВиН – 2024».

Взято отсюда