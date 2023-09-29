29.09.2023

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Какие автобусы закупят в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Стало известно, когда и какие автобусы закупят в Алтайском крае.

Напомним, что в рамках специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей для региона закупили 65 новых пассажирских автобусов. Из них: 41 единица большого класса, пять среднего и 19 малого.

В Минтрансе Алтайского края рассказали, что автопарк пополнят автобусы марок НЕФАЗ, КАВЗ, ПАЗ и ГАЗ.

Поставка планируется в период с 2023 по 2024 годы. Транспорт передадут в Барнаул, Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

По словам врио министра транспорта региона Антона Воронова, новый транспорт будут соответствовать всем современным требованиям. Автобусы должны быть комфортными для всей категории граждан, в том числе для маломобильных, этому уделяется особое внимание. Он подчеркнул, что обновлять подвижной состав в городах и муниципалитетах это одна из главных задач.

В Барнауле на проспекте Ленина продолжается устройство проезжей части нового путепровода

Взято отсюда

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