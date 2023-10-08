Например, в краевом шахматном клубе сегодня и завтра играют финальные партии Высшей лиги чемпионата края.

А хоккеисты «Динамо-Алтай» после драматичного домашнего поединка против красноярского «Сокола» принимают на своём льду хоккейный клуб «Норильск». Хоккеистов с Алтая специалисты записали в ряды самых ярких новичков ВХЛ по итогам старта сезона. С этим высказыванием готовы поспорить гости с севера. Матч «Динамо-Алтай» – «Норильск» в субботу на «Титов-Арене». Начало в 17.00. Ведущие боксёры края в возрасте до 14 лет все последние дни выясняли отношения в рамках краевых соревнований на призы школы олимпийского резерва «Алтайский ринг». Накануне там прошли полуфиналы. А сегодня в расписании значатся финальные поединки. Начало соревнований – в 12.00. В спортивной школе № 9 в Барнауле сегодня стартует открытое первенство Алтайского края по тяжёлой атлетике. По словам организаторов, на помост выйдет более 50 атлетов из Алтайского края и Новосибирской области. В программе классическое многоборье – толчок и рывок. Медали разыграют сразу в двух возрастных группах.

Алексей Любар

Взято отсюда