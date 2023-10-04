04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Какие спортивные события пройдут в Алтайском крае с 5 по 8 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Хоккей возвращается в Барнаул на «Титов Арену». Команда «Динамо-Алтай» после затяжной выездной серии проведет два матча дома: 5 октября – с красноярским «Соколом» (начало в 19.00), 7 октября – с «Норильском» (начало в 17.00).

В первой встрече настоящим подарком для любителей хоккея может стать участие в матче 37-летнего вратаря Антона Худобина – чемпиона мира 2014 года, который большую часть карьеры провел в клубах Национальной хоккейной лиги. Худобин пока далек от своих лучших кондиций, но уже дебютировал в ВХЛ за «Сокол».

С 5 по 7 октября состоятся краевые соревнования по боксу среди юношей 2010–2011 года рождения на призы СШОР «Алтайский ринг». Церемония открытия начнется 5 октября в 17.00 (ул. Ползунова, 57а). Вход свободный.

В краевом центре также запланированы чемпионат и первенство края по джиу-джитсу (6–8 октября, СК «Обь», ул. Папанинцев, 96), первенство края по тяжелой атлетике (7 октября, спортшкола № 9, ул. Островского, 15).

Краевая XLIII спартакиада спортивных школ по волейболу среди юношей до 17 лет состоятся в Яровом с 4 по 8 октября (ул. Гагарина, 1).

Как в Барнауле прошел футбольный турнир памяти Виталия Крючкова

>

УЛАНОВ Виталий

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости