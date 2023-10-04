Какие спортивные события пройдут в Алтайском крае с 5 по 8 октября

Хоккей возвращается в Барнаул на «Титов Арену». Команда «Динамо-Алтай» после затяжной выездной серии проведет два матча дома: 5 октября – с красноярским «Соколом» (начало в 19.00), 7 октября – с «Норильском» (начало в 17.00).

В первой встрече настоящим подарком для любителей хоккея может стать участие в матче 37-летнего вратаря Антона Худобина – чемпиона мира 2014 года, который большую часть карьеры провел в клубах Национальной хоккейной лиги. Худобин пока далек от своих лучших кондиций, но уже дебютировал в ВХЛ за «Сокол».

С 5 по 7 октября состоятся краевые соревнования по боксу среди юношей 2010–2011 года рождения на призы СШОР «Алтайский ринг». Церемония открытия начнется 5 октября в 17.00 (ул. Ползунова, 57а). Вход свободный.

В краевом центре также запланированы чемпионат и первенство края по джиу-джитсу (6–8 октября, СК «Обь», ул. Папанинцев, 96), первенство края по тяжелой атлетике (7 октября, спортшкола № 9, ул. Островского, 15).

Краевая XLIII спартакиада спортивных школ по волейболу среди юношей до 17 лет состоятся в Яровом с 4 по 8 октября (ул. Гагарина, 1).

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УЛАНОВ Виталий

Взято отсюда