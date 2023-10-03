Сентябрь закрывался восемью матчами.

Игровая программа субботы, 30 сентября, началась со встречи в Норильске, где АКМ одержал гостевую победу над дебютантом лиги. Туляки оформили задел еще в первую пятиминутку встречи, когда Денис Почивалов и Сергей Теряев забросили две быстрые шайбы в ворота норильчан. В середине игры хозяева сумели размочить счет, однако оставшаяся часть поединка так и осталась безголевой. 2:1 — вторая победа АКМ в выездной серии.

В третий раз кряду выиграл и «Металлург», снова одолевший своего оппонента со счетом 2:0. Свои голы в ворота «Горняка» гости забили ближе к экватору встречи: на 25-й минуте Юрий Платонов открыл счет, а еще через пять минут Семен Иванов удвоил преимущество. Голкипер новокузнечан Дмитрий Брагинский выбил второй сухарь подряд — в его активе 26 спасений.

Малорезультативной получилась игра в Тюмени, где «Рубин» с минимальным счетом уступил «Тамбову». Победную шайбу «горожане» оформили за несколько минут до второго перерыва, когда отличился Александр Когалев. Для нападающего эта шайба стала первой в составе тамбовчан, а голкипер гостей Георгий Кузнецов отразил 18 бросков и выбил свой первый шатаут в сезоне.

Камбэк «Нефтяника», разгромы от «Югры» и ЦСК ВВС. Обзор матчей дня в ВХЛ

В седьмой раз за последние восемь матчей проиграл «Ростов». Сегодня клуб с берегов Дона на родном льду не справился с «Торосом». Нефтекамцы открыли счет в начале встречи; ближе к концу первой половины «Ростов» сумел восстановить равенство, однако моментально получил еще два гола в свои ворота. Шайбы Ивана Манина и Даниила Скорикова, которые хоккеисты «Тороса» уместили в 43 секунды, по итогу стали ключевыми. Еще через несколько мгновений Тимур Валеев оформил четвертую, сняв все вопросы об исходе поединка. В концовке ростовчане забросили еще одну шайбу престижа, установив тем самым окончательные 2:4 на табло.

Навязал конкуренцию «Зауралью» минувшим вечером «Динамо-Алтай». Барнаульцы дважды вырывались в лидеры, а счет 2:1 в пользу гостей сохранялся до 50-й минуты. В середине третьего периода, однако, курганцы резко перевернули игру — Даниил Ердаков и Иван Гавриленко в течение пары минут по разу отличились в большинстве. Своей реализацией лишнего, тем не менее, ответили и динамовцы: за 1:19 до сирены Александр Ремов принес «Динамо-Алтаю» ничью. Со счетом 3:3 команды дошли до серии буллитов, в которой точнее оказались хозяева — 4:3.

Камбэк «Нефтяника», разгромы от «Югры» и ЦСК ВВС. Обзор матчей дня в ВХЛ

Благодаря мощному третьему периоду волевую победу в Перми сегодня праздновал «Нефтяник». Молотобойцы выстрелили дуплетом в концовке стартового игрового отрезка, на что, впрочем, альметьевцы успели своевременно ответить голом Ислама Хасанова — через 48 секунд после второй шайбы пермяков. Далее в игре наступила затяжная засуха, которую «Нефтяник» прервал лишь в последнюю пятиминутку матча, оформив эффектный камбэк. На 56-й минуте Данил Гизатуллин и Михаил Мокин перехватили лидерство сдвоенными голами, а за 11 секунд до сирены Хасанов оформил дубль — 4:2.

Камбэк «Нефтяника», разгромы от «Югры» и ЦСК ВВС. Обзор матчей дня в ВХЛ

Еще в двух матчах вечера был зафиксирован разгром. «Югра» в Ханты-Мансийске не испытала особых проблем с «Кристаллом». Хозяева завладели преимуществом благодаря голам Игоря Швырева и Егора Черникова на второй и пятнадцатой минутах. Еще до перерыва саратовцы успели сократить свое отставание, однако шайбы Александра Евсеенкова, Владислава Шутова и Дамира Рахимуллина во втором периоде принесли «Югре» комфортное преимущество. Точку же в матче за полминуты до окончания основного времени поставил Алексей Кириллов — 6:1.

Домашнее фиаско в игре с ЦСК ВВС потерпела «Ижсталь». Самарцы забросили по две шайбы в первом и втором периодах, а еще пара голов на старте третьего отправила сталеваров в нокаут. При счете 6:0 команды перешли в сберегательный режим, а в концовке напоследок по разу обменялись голами — 7:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ОНЛАЙН

Пресс-служба ВХЛ

Камбэк «Нефтяника», разгромы от «Югры» и ЦСК ВВС. Обзор матчей дня в ВХЛ

Взято отсюда