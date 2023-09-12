Команда Алтайского края выступит в финале Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялась церемония открытия финального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» . За победу в нем борются более тысячи юных спортсменов из 85 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Алтайский край представляет команда из 12 ребят. Как пояснили в Министерстве образования и науки региона , эти юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, победители краевых отборочных соревнований, будут бороться за Кубок Президента России.

Приветственный адрес Президента Владимира Путина зачитала директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова : «Дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с открытием всероссийского этапа Президентских спортивных игр на Кубок Президента Российской Федерации. Этот турнир по праву входит в число ярких и масштабных соревнований. Ребята получают отличную возможность повысить свое мастерство, приобщиться к славным традициям отечественного массового спорта, проявить по-настоящему чемпионский характер. Организаторы игр, юные атлеты, их тренеры и наставники вносят свой вклад в развитие детско-юношеского спорта и продвижение ценностей здорового образа жизни».

С видеоприветствием к участникам игр обратился министр просвещения России Сергей Кравцов : «Приветствую вас в финале одних из самых масштабных соревнований, проводимых Министерством просвещения. Участие в них – это уже большая победа как для вас лично, так и для тех, кто все это время поддерживал вас. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому важно отдать должное учителям и тренерам. Уверен, что участие в таких значимых мероприятиях позволит вам раскрыть свой потенциал и станет важным этапом в вашей жизни».

Церемонию продолжил парад регионов, с творческими номерами также выступили заслуженная артистка Кубани Елена Семушина и карабинеры образцового церемониального отряда «Честь имею!», спортсмены из мотоциклетной федерации и Федерации спортивной акробатики Краснодарского края, чемпионы Краснодарского края по чир-спорту.

Почетное право поднять знамя Президентских спортивных игр досталось победителям прошлых соревнований – команде Кемеровской области. Главный судья соревнований Илья Вольф от лица судейской коллегии поклялся быть беспристрастным, соблюдать и уважать правила соревнований в истинно спортивном духе. Клятву от лица участников Президентских спортивных игр дал победитель городских и областных соревнований по самбо Георгий Зайченко из Санкт-Петербурга.

В программу Президентских игр вошло 11 видов спорта . Это шесть обязательных (баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, спортивный туризм) и пять дополнительных (гандбол, плавание, регби, самбо, мини-футбол) – в них команды участвуют по желанию. Победителя игр определят в общекомандном зачете. В личном зачете наградят лучших в соревнованиях по самбо и легкой атлетике.

Награждение состоится 26 сентября. Лидер общекомандного зачета получит Кубок Президента России и грант в полтора миллиона рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Справка : Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» учреждены в 2010 году и являются самыми массовыми спортивными соревнованиями школьников в России наряду с Президентскими состязаниями. В 2022 году в Президентских спортивных играх приняли участие более шести миллионов школьников. Основные цели соревнований – всестороннее развитие личности, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, патриотическое воспитание обучающихся, а также приобщение их к идеалам и ценностям олимпизма. В 2022 году им присвоен статус соревнований на Кубок Президента Российской Федерации.

Организаторами соревнований выступают федеральные министерства просвещения и спорта, Всероссийский детский центр «Смена», Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания. Соорганизатор – Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».