Команда инвалидов-ампутантов «Динамо – Алтай» стала призёром международного турнира по мини-футболу

Соревнования прошли накануне в Сухуме.

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Наша команда играла по схеме 5×5 и встретилась в ходе турнира с представителями Кемеровской Области, Чеченской Республики, и Республики Абхазия.

Алтайским футболистам дважды удалось обыграть команду из Кемеровской области. В первом матче «Динамо-Алтай » выиграли со счётом 5:2, а во второй игре со счётом 0:1.

Победителем турнира стала команда «Ломан Аз» из города Грозный.

На момент написания материала, игроки «Динамо — Алтай» участвуют в финальных играх турнира по футболу среди спортсменов с ОВЗ «Фонбет Стальная Воля» в городе Сочи, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

Горняк22



Взято отсюда