15.10.2023

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Комментарии главных тренеров и игроков по итогам первого матча между «Университетом» и «Магниткой»
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Комментарии главных тренеров и игроков по итогам первого матча между «Университетом» и «Магниткой»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

14 октября волейболисты барнаульского «Университета» провели первый домашний матч в новом сезоне чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». Барнаульцы в трёх партиях обыграли магнитогорскую «Магнитку» – 3:0.

Главные тренеры команд и игроки подвели итоги прошедшей встречи.

Иван ВОРОНКОВ , главный тренер ВК «Университет» (Барнаул):

– У вашей команды такая установка, выигрывать в этом сезоне все матчи со счётом 3:0?

– Опасно отдавать сопернику инициативу. Если уж ты действуешь первым номером, то доигрывать нужно до конца. Взять, например, вторую партию в сегодняшней встрече. Начало сета у нас не задалось, в середине партии удалось выровнять игру, а в концовке мы провели обратные замены – на площадку вернулись Андрей Бобров и Игорь Косяк – и переломили игру в свою пользу. Если бы во второй партии победила «Магнитка», то ещё не известно, каким был итог игры.

Нам не нужно терять концентрацию на подаче и в приёме. Я очень хочу, чтобы наша команда показывала стабильную игру. Без больших провалов и без больших взлётов. Тогда мы сможем добиться хорошего результата.

Андрей БОБРОВ, доигровщик ВК «Университет» (Барнаул):

– Поздравляю команду и наших болельщиков с победой! Первая домашняя игра сезона – это всегда волнительно. Не хочется подвести своих болельщиков. В целом результатом я доволен, но во второй партии допустили много ошибок. Будем над ними работать и исправлять.

– Как тебе «Магнитка»?

– Соперник не простой. Очень цепкий в защите, хорошо ставит блок, старается минимизировать ошибки в атаке.

Денис МАТУСЕВИЧ, главный тренер ВК «Магнитка» (Магнитогорск):

– Только во второй партии мы смогли продемонстрировать свой уровень игры. Возможно, сказался долгий переезд в Барнаул. Соглашусь, что второй сет стал ключевым в матче. Если бы нам всё-таки удалось его выиграть, то начались качели. Но проведённые замены тренерским штабом хозяев и наши необязательные ошибки привели к другому результату.

Андрей ТЕСТОЕДОВ, связующий ВК «Магнитка» (Магнитогорск):

– У нас многое не получилось на площадке. Сказался долгий переезд – где-то мы подустали, не смогли адаптироваться к часовому поясу. Вторая партия решила исход игры. Нам трудно было собраться в третьем сете.

Пресс-служба ВК «Университет»

новости Локтевский

Взято отсюда

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