«Коммунальщик» перед общим туром идёт на четвёртом месте
Завершилась разъездная часть чемпионата в женской суперлиги. Барнаульский «Коммунальщик» в 14-м туре 5−6 октября играл два матча в Казани и в обоих уступил местной команде «Ак Барс Динамо» – 0:4 и 4:5. У алтайских хоккеисток отличились Анастасия Мирошникова, Анита Холявина, Юлия Скутель и Екатерина Соловьёва.
Другие результаты тура:
Свердловская область – СПБ УОР-2 – 1:1 (по буллитам – 2:3), 2:2 (по буллитам – 3:4)
Дончанка – Динамо Электросталь – 0:14, 1:11
Теперь все команды женской суперлиги по разу сыграют друг против друга в рамках общего тура, который пройдёт в Казани с 11 по 18 октября.
|1
|Динамо-Электросталь (Московская область)
|24
|22
|0
|0
|2
|150-21
|66
|2
|Ак Барс – Динамо (Казань)
|24
|22
|0
|0
|2
|118-22
|66
|3
|Восток (Москва)
|24
|12
|1
|1
|10
|48-63
|39
|4
|Коммунальщик (Барнаул)
|24
|8
|2
|2
|12
|33-59
|30
|5
|Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург)
|24
|4
|1
|3
|16
|22-70
|17
|6
|СПб УОР-2 (Санкт-Петербург)
|24
|3
|4
|0
|17
|19-80
|17
|7
|Дончанка (Волгодонск)
|24
|5
|0
|2
|17
|18-95
|17
Взято отсюда