08.10.2023

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«Коммунальщик» перед общим туром идёт на четвёртом месте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Завершилась разъездная часть чемпионата в женской суперлиги. Барнаульский «Коммунальщик» в 14-м туре 5−6 октября играл два матча в Казани и в обоих уступил местной команде «Ак Барс Динамо» – 0:4 и 4:5. У алтайских хоккеисток отличились Анастасия Мирошникова, Анита Холявина, Юлия Скутель и Екатерина Соловьёва.

Другие результаты тура:

Свердловская область – СПБ УОР-2 – 1:1 (по буллитам – 2:3), 2:2 (по буллитам – 3:4)

Дончанка – Динамо Электросталь – 0:14, 1:11

Теперь все команды женской суперлиги по разу сыграют друг против друга в рамках общего тура, который пройдёт в Казани с 11 по 18 октября.

1 Динамо-Электросталь (Московская область) 24 22 0 0 2 150-21 66
2 Ак Барс – Динамо (Казань) 24 22 0 0 2 118-22 66
3 Восток (Москва) 24 12 1 1 10 48-63 39
4 Коммунальщик (Барнаул) 24 8 2 2 12 33-59 30
5 Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург) 24 4 1 3 16 22-70 17
6 СПб УОР-2 (Санкт-Петербург) 24 3 4 0 17 19-80 17
7 Дончанка (Волгодонск) 24 5 0 2 17 18-95 17

Взято отсюда

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